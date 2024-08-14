Подполье: мобилизованные заключенные заразили туберкулезом две бригады ВСУ

14 августа 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Две бригады ВСУ были заражены открытой формой туберкулеза, заявили в подполье Херсона Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В двух бригадах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях в Херсонской области и ДНР зафиксирована вспышка отрытой формы туберкулеза, есть летальные исходы. Это произошло из-за пополнения армии инфицированными заключенными, сообщили в пророссийском подполье Херсона. «Среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ зафиксирована крупная вспышка туберкулеза. Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово влились заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом», — передает РИА Новости информацию из подполья. Отмечается, что в 137-м батальоне 35-й бригады ВСУ уже есть летальные случаи. По информации подпольщиков, киевские власти и командование украинской армии пытаются скрыть факт вспышки опасного заболевания. А это угрожает распространением инфекции на другие подразделения. Также сообщается о вспышках туберкулеза в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, которая развернута на территориях ДНР. Ранее в Верховной Раде сообщили об активном призыве на фронт больных людей и наркоманов. Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что ряды армии пополняются, но при этом нет качества самих военных, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух бригадах украинской армии на подконтрольных Киеву территориях в Херсонской области и ДНР зафиксирована вспышка отрытой формы туберкулеза, есть летальные исходы. Это произошло из-за пополнения армии инфицированными заключенными, сообщили в пророссийском подполье Херсона. «Среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ зафиксирована крупная вспышка туберкулеза. Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово влились заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом», — передает РИА Новости информацию из подполья. Отмечается, что в 137-м батальоне 35-й бригады ВСУ уже есть летальные случаи. По информации подпольщиков, киевские власти и командование украинской армии пытаются скрыть факт вспышки опасного заболевания. А это угрожает распространением инфекции на другие подразделения. Также сообщается о вспышках туберкулеза в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, которая развернута на территориях ДНР. Ранее в Верховной Раде сообщили об активном призыве на фронт больных людей и наркоманов. Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что ряды армии пополняются, но при этом нет качества самих военных, передает RT.