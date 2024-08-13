Пермяков, провинившихся перед законом, отправят работать в больницы

14 августа 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Жителям Красновишерского округа придется отрабатывать административное наказание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Красновишерском городском округе Пермского края жителей, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы. Это следует из постановления, опубликованного окружной администрацией (имеется в распоряжении URA.RU). «Объекты исполнения обязательных работ: ГБУЗ Пермского края „Красновишерская центральная районная больница“ (кроме детской поликлиники). В том числе отделения в поселках Березовая Старица, Булатово, Вая, Велс, Вишерогорск, Мутиха, Усть-Язьва, Северный Колчим, Цепел; в деревняхи Антипина, Бычина, Ванькова, селе Верх-Язьва», — сказано в постановлении администрации Красновишерского округа. Также административное наказание предусматривает обязательные работы в администрации муниципалитета, местных отделениях «Почты России» и других организациях. Граждане будут заниматься благоустройством территорий, подрезкой и посадкой деревьев, покраской остановочных павильонов, ремонтом объектов социально-культурного назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красновишерском городском округе Пермского края жителей, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы. Это следует из постановления, опубликованного окружной администрацией (имеется в распоряжении URA.RU). «Объекты исполнения обязательных работ: ГБУЗ Пермского края „Красновишерская центральная районная больница“ (кроме детской поликлиники). В том числе отделения в поселках Березовая Старица, Булатово, Вая, Велс, Вишерогорск, Мутиха, Усть-Язьва, Северный Колчим, Цепел; в деревняхи Антипина, Бычина, Ванькова, селе Верх-Язьва», — сказано в постановлении администрации Красновишерского округа. Также административное наказание предусматривает обязательные работы в администрации муниципалитета, местных отделениях «Почты России» и других организациях. Граждане будут заниматься благоустройством территорий, подрезкой и посадкой деревьев, покраской остановочных павильонов, ремонтом объектов социально-культурного назначения.