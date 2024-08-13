13 августа 2024

Пермяков, провинившихся перед законом, отправят работать в больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, швабра, клининг, уборщица, мытье пола, уборка помещения
Жителям Красновишерского округа придется отрабатывать административное наказание Фото:

В Красновишерском городском округе Пермского края жителей, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы. Это следует из постановления, опубликованного окружной администрацией (имеется в распоряжении URA.RU).

«Объекты исполнения обязательных работ: ГБУЗ Пермского края „Красновишерская центральная районная больница“ (кроме детской поликлиники). В том числе отделения в поселках Березовая Старица, Булатово, Вая, Велс, Вишерогорск, Мутиха, Усть-Язьва, Северный Колчим, Цепел; в деревняхи Антипина, Бычина, Ванькова, селе Верх-Язьва», — сказано в постановлении администрации Красновишерского округа.

Также административное наказание предусматривает обязательные работы в администрации муниципалитета, местных отделениях «Почты России» и других организациях. Граждане будут заниматься благоустройством территорий, подрезкой и посадкой деревьев, покраской остановочных павильонов, ремонтом объектов социально-культурного назначения.

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В Красновишерском городском округе Пермского края жителей, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы. Это следует из постановления, опубликованного окружной администрацией (имеется в распоряжении URA.RU). «Объекты исполнения обязательных работ: ГБУЗ Пермского края „Красновишерская центральная районная больница“ (кроме детской поликлиники). В том числе отделения в поселках Березовая Старица, Булатово, Вая, Велс, Вишерогорск, Мутиха, Усть-Язьва, Северный Колчим, Цепел; в деревняхи Антипина, Бычина, Ванькова, селе Верх-Язьва», — сказано в постановлении администрации Красновишерского округа. Также административное наказание предусматривает обязательные работы в администрации муниципалитета, местных отделениях «Почты России» и других организациях. Граждане будут заниматься благоустройством территорий, подрезкой и посадкой деревьев, покраской остановочных павильонов, ремонтом объектов социально-культурного назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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