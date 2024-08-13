Курганские власти создали службу по откачке септиков

14 августа 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Служба будет заниматься откачкой септиков и вывозом ЖБО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане начнет работу служба, которая будет оказывать услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко. «В ближайшее время в Кургане при городской дирекции парков и скверов начнет работу служба, которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Для этого закуплены ассенизаторские машины. Первая партия будет поставлена в Курган уже в ближайшее время», — рассказал Науменко в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии города. Врип главы Кургана подчеркнул, что, принимая решение о создании муниципальной службы по вывозу ЖБО, власти ориентировались на жителей, жаловавшихся на качество оказания услуг частников. Тариф, по которому будут вывозиться отходы, уже рассчитан, но продолжается доработка организационных и технических вопросов работы службы. Ранее жители Кетовского округа жаловались на резко выросшие цены на откачку септиков. Для местных это стало проблемой. Сами ассенизаторы заявили, что не могли поступить иначе в сложившейся ситуации из-за ограничений на свою деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане начнет работу служба, которая будет оказывать услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко. «В ближайшее время в Кургане при городской дирекции парков и скверов начнет работу служба, которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Для этого закуплены ассенизаторские машины. Первая партия будет поставлена в Курган уже в ближайшее время», — рассказал Науменко в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии города. Врип главы Кургана подчеркнул, что, принимая решение о создании муниципальной службы по вывозу ЖБО, власти ориентировались на жителей, жаловавшихся на качество оказания услуг частников. Тариф, по которому будут вывозиться отходы, уже рассчитан, но продолжается доработка организационных и технических вопросов работы службы. Ранее жители Кетовского округа жаловались на резко выросшие цены на откачку септиков. Для местных это стало проблемой. Сами ассенизаторы заявили, что не могли поступить иначе в сложившейся ситуации из-за ограничений на свою деятельность.