13 августа 2024

Курганские власти создали службу по откачке септиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, тротуар, люк, канализация, крышка люка, колодец
Служба будет заниматься откачкой септиков и вывозом ЖБО Фото:

В Кургане начнет работу служба, которая будет оказывать услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко.

«В ближайшее время в Кургане при городской дирекции парков и скверов начнет работу служба, которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Для этого закуплены ассенизаторские машины. Первая партия будет поставлена в Курган уже в ближайшее время», — рассказал Науменко в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии города.

Врип главы Кургана подчеркнул, что, принимая решение о создании муниципальной службы по вывозу ЖБО, власти ориентировались на жителей, жаловавшихся на качество оказания услуг частников. Тариф, по которому будут вывозиться отходы, уже рассчитан, но продолжается доработка организационных и технических вопросов работы службы.

Ранее жители Кетовского округа жаловались на резко выросшие цены на откачку септиков. Для местных это стало проблемой. Сами ассенизаторы заявили, что не могли поступить иначе в сложившейся ситуации из-за ограничений на свою деятельность.

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В Кургане начнет работу служба, которая будет оказывать услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко. «В ближайшее время в Кургане при городской дирекции парков и скверов начнет работу служба, которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Для этого закуплены ассенизаторские машины. Первая партия будет поставлена в Курган уже в ближайшее время», — рассказал Науменко в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии города. Врип главы Кургана подчеркнул, что, принимая решение о создании муниципальной службы по вывозу ЖБО, власти ориентировались на жителей, жаловавшихся на качество оказания услуг частников. Тариф, по которому будут вывозиться отходы, уже рассчитан, но продолжается доработка организационных и технических вопросов работы службы. Ранее жители Кетовского округа жаловались на резко выросшие цены на откачку септиков. Для местных это стало проблемой. Сами ассенизаторы заявили, что не могли поступить иначе в сложившейся ситуации из-за ограничений на свою деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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