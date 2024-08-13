Дорогу на Таганай в Златоусте закрыли для туристов

В Златоусте (Челябинская область) дорогу в нацпарк «Таганай» закрыли для туристов. Как сообщили в пресс-службе учреждения, причиной стал продолжающийся ремонт.
«Дорога на Черную скалу закрыта. Там продолжается строительство и работает тяжелая техника», — рассказали в нацпарке.
Туристам, желающим посетить тропу «Таганай за 600 шагов», придется воспользоваться обходным маршрутом. Администрация нацпарка предложила альтернативный маршрут «Путешествие по Европе и Азии», расположенный в юго-восточной части парка. Для посещения этого места следует двигаться по автомагистрали Златоуст — Миасс и повернуть у соответствующего указателя к смотровой площадке.
На данном маршруте туристы найдут живописные скальные формации, известные как «Братья», две из которых оснащены обзорными площадками. Имеются интерактивный стенд, информационные указатели и визит-центр с уникальной экспозицией.
Полностью работы должны завершиться в конце октября. Длина участка дороги, подлежащего реконструкции, составляет 7,7 км. Запланированные расходы превысили 207 млн рублей. Ремонт ведется по заказу регионального миндортранса, сообщила редакция газеты «Златоустовский рабочий». Подрядчиком выступила компания «Магистраль». Финансирование ремонтных работ было обеспечено из регионального бюджета по указанию губернатора Алексея Текслера.
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