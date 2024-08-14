РИАН: пленные украинцы захотели вступить в отряды ВС РФ

Украинские военнопленные заявили, что хотят служить в ВС РФ в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших солдат ВСУ. О таком желании заявили около 20 украинцев.
«Мы, группа военнопленных,… изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого, чтобы… принять нас на службу», — заявили военнопленные ВСУ. Их слова передает РИА Новости. Эти бойцы отказались от обмена, решив остаться в России. Около 20 человек изъявили желание перейти на сторону РФ.
Батальон имени Богдана Хмельницкого принес присягу России в октябре прошлого года. Это подразделение стало первым, состоящим из бывших военнопленных, передает 360.ru. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
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