РИАН: пленные украинцы захотели вступить в отряды ВС РФ

14 августа 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Украинские военнопленные отказались от обмена, передают РИА Новости Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнопленные заявили, что хотят служить в ВС РФ в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших солдат ВСУ. О таком желании заявили около 20 украинцев. «Мы, группа военнопленных,… изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого, чтобы… принять нас на службу», — заявили военнопленные ВСУ. Их слова передает РИА Новости. Эти бойцы отказались от обмена, решив остаться в России. Около 20 человек изъявили желание перейти на сторону РФ. Батальон имени Богдана Хмельницкого принес присягу России в октябре прошлого года. Это подразделение стало первым, состоящим из бывших военнопленных, передает 360.ru. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военнопленные заявили, что хотят служить в ВС РФ в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших солдат ВСУ. О таком желании заявили около 20 украинцев. «Мы, группа военнопленных,… изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого, чтобы… принять нас на службу», — заявили военнопленные ВСУ. Их слова передает РИА Новости. Эти бойцы отказались от обмена, решив остаться в России. Около 20 человек изъявили желание перейти на сторону РФ. Батальон имени Богдана Хмельницкого принес присягу России в октябре прошлого года. Это подразделение стало первым, состоящим из бывших военнопленных, передает 360.ru. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».