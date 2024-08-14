РИАН: пленные украинцы захотели вступить в отряды ВС РФ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Украинские военнопленные отказались от обмена, передают РИА Новости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнопленные заявили, что хотят служить в ВС РФ в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших солдат ВСУ. О таком желании заявили около 20 украинцев.

«Мы, группа военнопленных,… изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого, чтобы… принять нас на службу», — заявили военнопленные ВСУ. Их слова передает РИА Новости. Эти бойцы отказались от обмена, решив остаться в России. Около 20 человек изъявили желание перейти на сторону РФ.

Батальон имени Богдана Хмельницкого принес присягу России в октябре прошлого года. Это подразделение стало первым, состоящим из бывших военнопленных, передает 360.ru. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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Украинские военнопленные заявили, что хотят служить в ВС РФ в составе батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших солдат ВСУ. О таком желании заявили около 20 украинцев. «Мы, группа военнопленных,… изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого, чтобы… принять нас на службу», — заявили военнопленные ВСУ. Их слова передает РИА Новости. Эти бойцы отказались от обмена, решив остаться в России. Около 20 человек изъявили желание перейти на сторону РФ. Батальон имени Богдана Хмельницкого принес присягу России в октябре прошлого года. Это подразделение стало первым, состоящим из бывших военнопленных, передает 360.ru. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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