Блиновская не смогла выплатить 1,2 млрд рублей налогов до начала суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Блиновская не смогла выплатить и четверти суммы от своего долга Фото:

До начала судебного процесса блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в серьезных налоговых преступлениях, не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей Об этом сообщает адвокат блогера Наталия Сальникова, отметив, что на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.

«Погашено порядка 230 млн рублей», — заявила Сальникова. Ее слова передает ТАСС. Ранее она утверждала, что выплата налогового долга и факт первого преступления могут послужить основанием для прекращения уголовного преследования Блиновской.

На предварительных слушаниях в Савеловском суде Москвы стало известно, что блогерша погасила около 230 миллионов рублей из общего долга, который составляет приблизительно 1,4 миллиарда рублей. Ей осталось выплатить около 1,2 млрд рублей. Однако юрист Иван Морозов уточнил, что в эту сумму входят и долги, не связанные с уголовным делом блогера. Таким образом, до начала суда Елена Блиновская не смогла выплатить даже четверти долгов перед налоговой.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Блиновской завершено. Его передали в прокуратуру для направления в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До начала судебного процесса блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в серьезных налоговых преступлениях, не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей Об этом сообщает адвокат блогера Наталия Сальникова, отметив, что на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей. «Погашено порядка 230 млн рублей», — заявила Сальникова. Ее слова передает ТАСС. Ранее она утверждала, что выплата налогового долга и факт первого преступления могут послужить основанием для прекращения уголовного преследования Блиновской. На предварительных слушаниях в Савеловском суде Москвы стало известно, что блогерша погасила около 230 миллионов рублей из общего долга, который составляет приблизительно 1,4 миллиарда рублей. Ей осталось выплатить около 1,2 млрд рублей. Однако юрист Иван Морозов уточнил, что в эту сумму входят и долги, не связанные с уголовным делом блогера. Таким образом, до начала суда Елена Блиновская не смогла выплатить даже четверти долгов перед налоговой. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Блиновской завершено. Его передали в прокуратуру для направления в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...