Блиновская не смогла выплатить 1,2 млрд рублей налогов до начала суда

14 августа 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Блиновская не смогла выплатить и четверти суммы от своего долга Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС До начала судебного процесса блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в серьезных налоговых преступлениях, не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей Об этом сообщает адвокат блогера Наталия Сальникова, отметив, что на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей. «Погашено порядка 230 млн рублей», — заявила Сальникова. Ее слова передает ТАСС. Ранее она утверждала, что выплата налогового долга и факт первого преступления могут послужить основанием для прекращения уголовного преследования Блиновской. На предварительных слушаниях в Савеловском суде Москвы стало известно, что блогерша погасила около 230 миллионов рублей из общего долга, который составляет приблизительно 1,4 миллиарда рублей. Ей осталось выплатить около 1,2 млрд рублей. Однако юрист Иван Морозов уточнил, что в эту сумму входят и долги, не связанные с уголовным делом блогера. Таким образом, до начала суда Елена Блиновская не смогла выплатить даже четверти долгов перед налоговой. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Блиновской завершено. Его передали в прокуратуру для направления в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До начала судебного процесса блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в серьезных налоговых преступлениях, не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей Об этом сообщает адвокат блогера Наталия Сальникова, отметив, что на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей. «Погашено порядка 230 млн рублей», — заявила Сальникова. Ее слова передает ТАСС. Ранее она утверждала, что выплата налогового долга и факт первого преступления могут послужить основанием для прекращения уголовного преследования Блиновской. На предварительных слушаниях в Савеловском суде Москвы стало известно, что блогерша погасила около 230 миллионов рублей из общего долга, который составляет приблизительно 1,4 миллиарда рублей. Ей осталось выплатить около 1,2 млрд рублей. Однако юрист Иван Морозов уточнил, что в эту сумму входят и долги, не связанные с уголовным делом блогера. Таким образом, до начала суда Елена Блиновская не смогла выплатить даже четверти долгов перед налоговой. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Блиновской завершено. Его передали в прокуратуру для направления в суд.