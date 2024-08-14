Армия и оружие Алаудинов: ВС РФ завершают блокировку ВСУ в Курской области 14 августа 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области сейчас находится под контролем ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Военные России завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. На данный момент обстановка в регионе находится под контролем, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на данный момент ВС РФ закрывают все существующие бреши. По словам командира «Ахмата», противник несет большие потери в Курской области — как в технике, так и в живой силе. Ранее Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ ликвидировали большую часть бойцов украинской армии, зашедших в Курскую область. Также перекрыта большая часть территорий, где находятся боевики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военные России завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. На данный момент обстановка в регионе находится под контролем, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на данный момент ВС РФ закрывают все существующие бреши. По словам командира «Ахмата», противник несет большие потери в Курской области — как в технике, так и в живой силе. Ранее Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ ликвидировали большую часть бойцов украинской армии, зашедших в Курскую область. Также перекрыта большая часть территорий, где находятся боевики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям