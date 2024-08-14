Алаудинов: ВС РФ завершают блокировку ВСУ в Курской области

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Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области сейчас находится под контролем ВС РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военные России завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. На данный момент обстановка в регионе находится под контролем, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на данный момент ВС РФ закрывают все существующие бреши. По словам командира «Ахмата», противник несет большие потери в Курской области — как в технике, так и в живой силе.

Ранее Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ ликвидировали большую часть бойцов украинской армии, зашедших в Курскую область. Также перекрыта большая часть территорий, где находятся боевики.

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Военные России завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. На данный момент обстановка в регионе находится под контролем, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — заявил Алаудинов, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на данный момент ВС РФ закрывают все существующие бреши. По словам командира «Ахмата», противник несет большие потери в Курской области — как в технике, так и в живой силе. Ранее Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ ликвидировали большую часть бойцов украинской армии, зашедших в Курскую область. Также перекрыта большая часть территорий, где находятся боевики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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