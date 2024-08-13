Алаудинов: большая часть войск ВСУ в Курской области уничтожена

13 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Большая часть украинских сил в Курской области была ликвидирована, сказал Алаудинов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России уничтожили большую часть боевиков ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские боевики уже перекрыта. Ситуация в регионе находится под контролем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России уничтожили большую часть боевиков ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские боевики уже перекрыта. Ситуация в регионе находится под контролем.