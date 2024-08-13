Алаудинов: большая часть войск ВСУ в Курской области уничтожена

Большая часть украинских сил в Курской области была ликвидирована, сказал Алаудинов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили большую часть боевиков ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские боевики уже перекрыта. Ситуация в регионе находится под контролем.
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