Алаудинов: большая часть войск ВСУ в Курской области уничтожена

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Большая часть украинских сил в Курской области была ликвидирована, сказал Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили большую часть боевиков ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские боевики уже перекрыта. Ситуация в регионе находится под контролем.

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Вооруженные силы России уничтожили большую часть боевиков ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские боевики уже перекрыта. Ситуация в регионе находится под контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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