Губернатор Текслер присвоил почетные звания двум челябинцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер наградил главу КСП и редактора районной газеты
Алексей Текслер наградил главу КСП и редактора районной газеты Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил почетные звания региона председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину и главному редактору газеты «Карталинская новь» Сание Жамбусиновой. Постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации.

«За деятельность по развитию СМИ и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области“ главному редактору газеты „Карталинская новь“ Жамбусиновой Сание Рахмеджановне. За деятельность по укреплению законности, вклад в развитие системы государственного и муниципального финансового контроля присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Лошкину Алексею Александровичу — председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — говорится в тексте документов.

Оба постановления подписаны накануне. Они вступают в силу с момента опубликования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил почетные звания региона председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину и главному редактору газеты «Карталинская новь» Сание Жамбусиновой. Постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации. «За деятельность по развитию СМИ и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области“ главному редактору газеты „Карталинская новь“ Жамбусиновой Сание Рахмеджановне. За деятельность по укреплению законности, вклад в развитие системы государственного и муниципального финансового контроля присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Лошкину Алексею Александровичу — председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — говорится в тексте документов. Оба постановления подписаны накануне. Они вступают в силу с момента опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...