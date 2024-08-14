Губернатор Текслер присвоил почетные звания двум челябинцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил почетные звания региона председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину и главному редактору газеты «Карталинская новь» Сание Жамбусиновой. Постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации.
«За деятельность по развитию СМИ и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области“ главному редактору газеты „Карталинская новь“ Жамбусиновой Сание Рахмеджановне. За деятельность по укреплению законности, вклад в развитие системы государственного и муниципального финансового контроля присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Лошкину Алексею Александровичу — председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — говорится в тексте документов.
Оба постановления подписаны накануне. Они вступают в силу с момента опубликования.
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