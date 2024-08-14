В «Ахмате» заявили об уничтожении большей части личного состава ВСУ в Курской области

Бои в Курской области с ВСУ идут уже восьмой день
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Большая часть личного состава противника уничтожена», — заявил Апти Алаудинов в видеоролике, который выложил в своем
До этого Алаудинов заявил, что Россия завершает блокирование противника в Курской области. По его словам, также перекрыта большая часть территорий, где находятся военные.
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