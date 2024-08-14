Происшествия В «Ахмате» заявили об уничтожении большей части личного состава ВСУ в Курской области Алаудинов: основные силы ВСУ в Курской области остановлены 14 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + Бои в Курской области с ВСУ идут уже восьмой день Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Большая часть личного состава противника уничтожена», — заявил Апти Алаудинов в видеоролике, который выложил в своем telegram-канале . До этого Алаудинов заявил, что Россия завершает блокирование противника в Курской области. По его словам, также перекрыта большая часть территорий, где находятся военные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Большая часть личного состава противника уничтожена», — заявил Апти Алаудинов в видеоролике, который выложил в своем telegram-канале. До этого Алаудинов заявил, что Россия завершает блокирование противника в Курской области. По его словам, также перекрыта большая часть территорий, где находятся военные. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям