В «Ахмате» заявили об уничтожении большей части личного состава ВСУ в Курской области

Алаудинов: основные силы ВСУ в Курской области остановлены
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Бои в Курской области с ВСУ идут уже восьмой день Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Большая часть личного состава противника уничтожена», — заявил Апти Алаудинов в видеоролике, который выложил в своем telegram-канале.

До этого Алаудинов заявил, что Россия завершает блокирование противника в Курской области. По его словам, также перекрыта большая часть территорий, где находятся военные.

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Большая часть личного состава ВСУ в Курской области уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Большая часть личного состава противника уничтожена», — заявил Апти Алаудинов в видеоролике, который выложил в своем telegram-канале. До этого Алаудинов заявил, что Россия завершает блокирование противника в Курской области. По его словам, также перекрыта большая часть территорий, где находятся военные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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