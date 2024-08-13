Пищеблоки в больницах ХМАО проверят после массового отравления в кардиоцентре

В медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Об этом URA.RU сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.
«Это (проверка пищеблоков) реакция на то, что случилось. Это необходимо выполнить. Роспотребнадзор тоже работает. У них большой пласт, чтобы отследить, что нужно сделать, чтобы подобного больше не происходило. Ориентировочно, в течение августа проверка пищеблоков должна завершиться с нашей стороны», — заявил URA.RU Добровольский.
Проверку пищевой безопасности уже провели в сургутской травматологической больнице. В пищеблоке взяли смывы на бактерии, а для работников организовали обучение по санитарно-эпидемиологическим нормам.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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