13 августа 2024

Пищеблоки в больницах ХМАО проверят после массового отравления в кардиоцентре

© Служба новостей «URA.RU»
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В медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки
В медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

В медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Об этом URA.RU сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

«Это (проверка пищеблоков) реакция на то, что случилось. Это необходимо выполнить. Роспотребнадзор тоже работает. У них большой пласт, чтобы отследить, что нужно сделать, чтобы подобного больше не происходило. Ориентировочно, в течение августа проверка пищеблоков должна завершиться с нашей стороны», — заявил URA.RU Добровольский.

Проверку пищевой безопасности уже провели в сургутской травматологической больнице. В пищеблоке взяли смывы на бактерии, а для работников организовали обучение по санитарно-эпидемиологическим нормам.

Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.

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В медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Об этом URA.RU сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский. «Это (проверка пищеблоков) реакция на то, что случилось. Это необходимо выполнить. Роспотребнадзор тоже работает. У них большой пласт, чтобы отследить, что нужно сделать, чтобы подобного больше не происходило. Ориентировочно, в течение августа проверка пищеблоков должна завершиться с нашей стороны», — заявил URA.RU Добровольский. Проверку пищевой безопасности уже провели в сургутской травматологической больнице. В пищеблоке взяли смывы на бактерии, а для работников организовали обучение по санитарно-эпидемиологическим нормам. Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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