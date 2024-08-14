В водохранилище Ревды выпустили семь тысяч мальков сазана

В водохранилище запустили 7 тысяч сазанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) провели зарыбление Ново-Мариинского водохранилища сазанами. Всего в воду выпустили около семи тысяч рыб, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Чебаркульский рыбозавод вырастил для нас карповые породы рыб, в Ново-Мариинское водохранилище мы выпустили порядка семи тысяч мальков. Впоследствии водоем планируется зарыблять в течение пяти лет», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Этот водоем выбрали неслучайно, в 2023 году там было слишком мало воды, а после ремонта гидротехнического оборудования стало возможным запустить рыбу. Новых жильцов в водоем выпускали через специальный рукав.

«В водохранилище выпустили именно дикого сазана, потому что особи этой рыбы потребляют много органики со дна. Таким образом, они рыхлят дно и очищают воду», — прокомментировала главный рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Наталья Дронова. Специалисты добавили, что в следующий раз зарыбление проведут в Верхне-Сысертском пруду.

В зарыблении принял участи министр Денис Мамонтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыба поможет экологическому благополучию водоема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в водохранилище отпущено семь тысяч рыб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водоем будут зарыблять еще пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарыбление проходило в радостной обстановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбы будут очищать дно водоема от ила и грязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следом за Ревдом новых рыб запустят и в другие водоемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU