В Ревде (Свердловская область) провели зарыбление Ново-Мариинского водохранилища сазанами. Всего в воду выпустили около семи тысяч рыб, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Чебаркульский рыбозавод вырастил для нас карповые породы рыб, в Ново-Мариинское водохранилище мы выпустили порядка семи тысяч мальков. Впоследствии водоем планируется зарыблять в течение пяти лет», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Этот водоем выбрали неслучайно, в 2023 году там было слишком мало воды, а после ремонта гидротехнического оборудования стало возможным запустить рыбу. Новых жильцов в водоем выпускали через специальный рукав.
«В водохранилище выпустили именно дикого сазана, потому что особи этой рыбы потребляют много органики со дна. Таким образом, они рыхлят дно и очищают воду», — прокомментировала главный рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Наталья Дронова. Специалисты добавили, что в следующий раз зарыбление проведут в Верхне-Сысертском пруду.
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В Ревде (Свердловская область) провели зарыбление Ново-Мариинского водохранилища сазанами. Всего в воду выпустили около семи тысяч рыб, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Чебаркульский рыбозавод вырастил для нас карповые породы рыб, в Ново-Мариинское водохранилище мы выпустили порядка семи тысяч мальков. Впоследствии водоем планируется зарыблять в течение пяти лет», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Этот водоем выбрали неслучайно, в 2023 году там было слишком мало воды, а после ремонта гидротехнического оборудования стало возможным запустить рыбу. Новых жильцов в водоем выпускали через специальный рукав. «В водохранилище выпустили именно дикого сазана, потому что особи этой рыбы потребляют много органики со дна. Таким образом, они рыхлят дно и очищают воду», — прокомментировала главный рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Наталья Дронова. Специалисты добавили, что в следующий раз зарыбление проведут в Верхне-Сысертском пруду.