В Свердловской области появилось новое рыбное место: где его искать. Фото, видео

В водохранилище Ревды выпустили семь тысяч мальков сазана
© Служба новостей «URA.RU»
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В водохранилище запустили 7 тысяч сазанов
В водохранилище запустили 7 тысяч сазанов Фото:

В Ревде (Свердловская область) провели зарыбление Ново-Мариинского водохранилища сазанами. Всего в воду выпустили около семи тысяч рыб, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Чебаркульский рыбозавод вырастил для нас карповые породы рыб, в Ново-Мариинское водохранилище мы выпустили порядка семи тысяч мальков. Впоследствии водоем планируется зарыблять в течение пяти лет», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Этот водоем выбрали неслучайно, в 2023 году там было слишком мало воды, а после ремонта гидротехнического оборудования стало возможным запустить рыбу. Новых жильцов в водоем выпускали через специальный рукав.

«В водохранилище выпустили именно дикого сазана, потому что особи этой рыбы потребляют много органики со дна. Таким образом, они рыхлят дно и очищают воду», — прокомментировала главный рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Наталья Дронова. Специалисты добавили, что в следующий раз зарыбление проведут в Верхне-Сысертском пруду.

В зарыблении принял участи министр Денис Мамонтов
В зарыблении принял участи министр Денис Мамонтов
Фото:
Рыба поможет экологическому благополучию водоема
Рыба поможет экологическому благополучию водоема
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Всего в водохранилище отпущено семь тысяч рыб
Всего в водохранилище отпущено семь тысяч рыб
Фото:
Водоем будут зарыблять еще пять лет
Водоем будут зарыблять еще пять лет
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Зарыбление проходило в радостной обстановке
Зарыбление проходило в радостной обстановке
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Рыбы будут очищать дно водоема от ила и грязи
Рыбы будут очищать дно водоема от ила и грязи
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Следом за Ревдом новых рыб запустят и в другие водоемы
Следом за Ревдом новых рыб запустят и в другие водоемы
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В Ревде (Свердловская область) провели зарыбление Ново-Мариинского водохранилища сазанами. Всего в воду выпустили около семи тысяч рыб, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Чебаркульский рыбозавод вырастил для нас карповые породы рыб, в Ново-Мариинское водохранилище мы выпустили порядка семи тысяч мальков. Впоследствии водоем планируется зарыблять в течение пяти лет», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Этот водоем выбрали неслучайно, в 2023 году там было слишком мало воды, а после ремонта гидротехнического оборудования стало возможным запустить рыбу. Новых жильцов в водоем выпускали через специальный рукав. «В водохранилище выпустили именно дикого сазана, потому что особи этой рыбы потребляют много органики со дна. Таким образом, они рыхлят дно и очищают воду», — прокомментировала главный рыбовод ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» Наталья Дронова. Специалисты добавили, что в следующий раз зарыбление проведут в Верхне-Сысертском пруду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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