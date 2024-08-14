Синоптики пообещали пермякам потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло придет в понедельник
Тепло придет в понедельник Фото:

В Пермском крае потеплеет, а дожди прекратятся после 19 августа. Такой прогноз дал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19 августа ожидается устойчивое потепление и прекращение осадков», — сообщает центр в Telegram. До следующей недели погода останется прохладной и дождливой.

15 августа, по данным синоптиков, пройдут кратковременные дожди, есть вероятность развития слабых гроз. В Перми ночью будет около 11 градусов, а днем до 17. Такая погода сохранится до конца недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае потеплеет, а дожди прекратятся после 19 августа. Такой прогноз дал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 19 августа ожидается устойчивое потепление и прекращение осадков», — сообщает центр в Telegram. До следующей недели погода останется прохладной и дождливой. 15 августа, по данным синоптиков, пройдут кратковременные дожди, есть вероятность развития слабых гроз. В Перми ночью будет около 11 градусов, а днем до 17. Такая погода сохранится до конца недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...