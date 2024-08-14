Синоптики пообещали пермякам потепление

Тепло придет в понедельник
В Пермском крае потеплеет, а дожди прекратятся после 19 августа. Такой прогноз дал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 19 августа ожидается устойчивое потепление и прекращение осадков», — сообщает центр в Telegram. До следующей недели погода останется прохладной и дождливой.
15 августа, по данным синоптиков, пройдут кратковременные дожди, есть вероятность развития слабых гроз. В Перми ночью будет около 11 градусов, а днем до 17. Такая погода сохранится до конца недели.
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