Обвиняемая в получении взятки начальник УКС мэрии Перми Чиркова сделала заявление в суде

Начальник УКС мэрии Перми Чиркова назвала свое задержание незаконным
© Служба новостей «URA.RU»
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Краевой суд. Пермь
Пермский краевой суд рассматривает обжалование на арест Ирины Чирковой Фото:
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Задержание главы управления капстроительства мэрии Перми

Начальник управления капстроительства (УКС) мэрии Перми Ирина Чиркова назвала свое задержание незаконным. С таким заявлением она выступила 14 августа в Пермском краевом суде, где рассматривается апелляция на избрание ей меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ситуация, которая произошла 22 июля 2022 года, я считаю недоразумением, кооторе разрешится в рамках суда. Меня задержали [8 августа] в 6 утра на даче. Зашел следователь, представился, еще было несколько человек. Они зашли, был произведен осмотр дачи где были я и моя дочь», — заявила Чиркова.

Она отметила, что затем следователи повезли ее в квартиру мамы в поселок Уральский, после — в квартиру сестры и в квартиру Чирковой в Перми, где также проводились досмотры. «Я открыла квартиру, ее осмотрели, изъяли ноутбук и все. Далее мы поехали в следственный отдел. Там после допроса следователь сказал, что я задержана даже статус мой не был определен на тот момент», — отметила Чиркова.

Чиркова обвиняется в том, что получила 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах.

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Начальник управления капстроительства (УКС) мэрии Перми Ирина Чиркова назвала свое задержание незаконным. С таким заявлением она выступила 14 августа в Пермском краевом суде, где рассматривается апелляция на избрание ей меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Ситуация, которая произошла 22 июля 2022 года, я считаю недоразумением, кооторе разрешится в рамках суда. Меня задержали [8 августа] в 6 утра на даче. Зашел следователь, представился, еще было несколько человек. Они зашли, был произведен осмотр дачи где были я и моя дочь», — заявила Чиркова. Она отметила, что затем следователи повезли ее в квартиру мамы в поселок Уральский, после — в квартиру сестры и в квартиру Чирковой в Перми, где также проводились досмотры. «Я открыла квартиру, ее осмотрели, изъяли ноутбук и все. Далее мы поехали в следственный отдел. Там после допроса следователь сказал, что я задержана даже статус мой не был определен на тот момент», — отметила Чиркова. Чиркова обвиняется в том, что получила 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах.
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