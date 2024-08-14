Бывшего главврача курганского наркодиспансера Федотову будут судить за взятки

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Экс-главврача курганского наркодиспансера будут судить за взятки, растрату и превышение полномочий Фото:

Бывшего главврача курганского наркодиспансера Анну Федотову будут судить за взятки, растрату и превышение полномочий. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Прокурор города Кургана Курганской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя государственного учреждения здравоохранения. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2023 годы обвиняемая систематически получала от своих подчиненных денежные средства в сумме более 225 тысяч рублей. Кроме того, ее обвиняют в присвоении имущества наркодиспансера на сумму 71 тысяч рублей. В рамках расследования было арестовано ее имущество на сумму 198 тысяч рублей. Делом врача также занимались представители СУ СК РФ по Курганской области. Связаться с Федотовой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона.

После возбуждения уголовного дела Федотову уволили с должности. Она пыталась оспорить это решение в суде, но там ей в иске отказали.

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Бывшего главврача курганского наркодиспансера Анну Федотову будут судить за взятки, растрату и превышение полномочий. Данная информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокурор города Кургана Курганской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя государственного учреждения здравоохранения. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2023 годы обвиняемая систематически получала от своих подчиненных денежные средства в сумме более 225 тысяч рублей. Кроме того, ее обвиняют в присвоении имущества наркодиспансера на сумму 71 тысяч рублей. В рамках расследования было арестовано ее имущество на сумму 198 тысяч рублей. Делом врача также занимались представители СУ СК РФ по Курганской области. Связаться с Федотовой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона. После возбуждения уголовного дела Федотову уволили с должности. Она пыталась оспорить это решение в суде, но там ей в иске отказали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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