В Кургане арестованного экс-главврача больницы Федотову отпустили на свободу

Курганский облсуд изменил меру пресечения для бывшего главного врача областного наркодиспансера Анны Федотовой. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — апелляция. Федотова А.Н. О продлении срока домашнего ареста. Определение (постановление) изменено», — сообщает картотека курганского облсуда. Определение об аресте изменено из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона.
В пресс-службе суда данную информацию редакции подтвердили. «Мера пресечения изменена на запрет определенных действий», — сообщили в суде.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшему главврачу курганского наркодиспансера продлили домашний арест до 5 января по ходатайству следователей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении рабочего ноутбука и получении взятки в размере 200 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела женщину уволили с должности. Она не согласилась с приказом депздрава и требует вернуть ей рабочее место.
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