27 декабря 2023

В Кургане арестованного экс-главврача больницы Федотову отпустили на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
В Кургане суд изменил Федотовой меру пресечения Фото:

Курганский облсуд изменил меру пресечения для бывшего главного врача областного наркодиспансера Анны Федотовой. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Федотова А.Н. О продлении срока домашнего ареста. Определение (постановление) изменено», — сообщает картотека курганского облсуда. Определение об аресте изменено из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона.

В пресс-службе суда данную информацию редакции подтвердили. «Мера пресечения изменена на запрет определенных действий», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему главврачу курганского наркодиспансера продлили домашний арест до 5 января по ходатайству следователей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении рабочего ноутбука и получении взятки в размере 200 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела женщину уволили с должности. Она не согласилась с приказом депздрава и требует вернуть ей рабочее место.

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Курганский облсуд изменил меру пресечения для бывшего главного врача областного наркодиспансера Анны Федотовой. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Федотова А.Н. О продлении срока домашнего ареста. Определение (постановление) изменено», — сообщает картотека курганского облсуда. Определение об аресте изменено из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. В пресс-службе суда данную информацию редакции подтвердили. «Мера пресечения изменена на запрет определенных действий», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему главврачу курганского наркодиспансера продлили домашний арест до 5 января по ходатайству следователей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении рабочего ноутбука и получении взятки в размере 200 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела женщину уволили с должности. Она не согласилась с приказом депздрава и требует вернуть ей рабочее место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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