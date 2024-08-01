Экс-главврач курганской больницы Федотова проиграла депздраву спор об увольнении

Курганский горсуд отказал бывшему главному врачу наркологического диспансера Анне Федотовой в иске к депздраву после увольнения. Решение об увольнении женщины в связи с утратой доверия признано законным, рассказали URA.RU источники, приближенные к сфере здравоохранения.
«Экс-главврач курганского наркодиспансера Анна Федотова требовала отменить решение об ее увольнении и выплатить ей компенсацию, но суд ей в иске отказал», — сообщили источники. Решение департамента здравоохранения об увольнении признано законным.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу горсуда Кургана. В организации подтвердили, что суд не нашел оснований для признания увольнения незаконным и изменении формулировки основания увольнения Федотовой.
В суде бывший руководитель утверждала, что ее уволили из-за возбужденных уголовных дел. Однако суд ее вину не установил, поэтому оснований для увольнения в связи с утратой доверия нет.
Суд рассмотрел иск и решил отказать в требованиях. Было решено, что Федотова превысила свои должностные полномочия, в том числе не обеспечила сохранность вверенного ей имущества, нерационально использовала денежные средства. Решение о расторжении договора было принято в положенный срок, права истца не нарушены, поэтому оснований для выплат не имеется.
Ранее URA.RU сообщало, что главного врача курганской больницы задержали силовики. Женщину обвинили в превышении должностных полномочий, получении взяток и растрате. Федотову помещали под домашний арест. Во время проведения следствия депздрав снял руководителя с должности.
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Курганский горсуд отказал бывшему главному врачу наркологического диспансера Анне Федотовой в иске к депздраву после увольнения. Решение об увольнении женщины в связи с утратой доверия признано законным, рассказали URA.RU источники, приближенные к сфере здравоохранения. «Экс-главврач курганского наркодиспансера Анна Федотова требовала отменить решение об ее увольнении и выплатить ей компенсацию, но суд ей в иске отказал», — сообщили источники. Решение департамента здравоохранения об увольнении признано законным. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу горсуда Кургана. В организации подтвердили, что суд не нашел оснований для признания увольнения незаконным и изменении формулировки основания увольнения Федотовой. В суде бывший руководитель утверждала, что ее уволили из-за возбужденных уголовных дел. Однако суд ее вину не установил, поэтому оснований для увольнения в связи с утратой доверия нет. Суд рассмотрел иск и решил отказать в требованиях. Было решено, что Федотова превысила свои должностные полномочия, в том числе не обеспечила сохранность вверенного ей имущества, нерационально использовала денежные средства. Решение о расторжении договора было принято в положенный срок, права истца не нарушены, поэтому оснований для выплат не имеется. Ранее URA.RU сообщало, что главного врача курганской больницы задержали силовики. Женщину обвинили в превышении должностных полномочий, получении взяток и растрате. Федотову помещали под домашний арест. Во время проведения следствия депздрав снял руководителя с должности.