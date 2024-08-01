Экс-главврач курганской больницы Федотова проиграла депздраву спор об увольнении

Суд Кургана признал законным увольнение экс-начальника наркодиспансера Федотовой

Курганский суд отказал экс-главврачу в иске о незаконном увольнении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский горсуд отказал бывшему главному врачу наркологического диспансера Анне Федотовой в иске к депздраву после увольнения. Решение об увольнении женщины в связи с утратой доверия признано законным, рассказали URA.RU источники, приближенные к сфере здравоохранения.

«Экс-главврач курганского наркодиспансера Анна Федотова требовала отменить решение об ее увольнении и выплатить ей компенсацию, но суд ей в иске отказал», — сообщили источники. Решение департамента здравоохранения об увольнении признано законным.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу горсуда Кургана. В организации подтвердили, что суд не нашел оснований для признания увольнения незаконным и изменении формулировки основания увольнения Федотовой.

В суде бывший руководитель утверждала, что ее уволили из-за возбужденных уголовных дел. Однако суд ее вину не установил, поэтому оснований для увольнения в связи с утратой доверия нет.

Суд рассмотрел иск и решил отказать в требованиях. Было решено, что Федотова превысила свои должностные полномочия, в том числе не обеспечила сохранность вверенного ей имущества, нерационально использовала денежные средства. Решение о расторжении договора было принято в положенный срок, права истца не нарушены, поэтому оснований для выплат не имеется.

Ранее URA.RU сообщало, что главного врача курганской больницы задержали силовики. Женщину обвинили в превышении должностных полномочий, получении взяток и растрате. Федотову помещали под домашний арест. Во время проведения следствия депздрав снял руководителя с должности.