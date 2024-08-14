Во Владимире не сдержавший слово уехать на СВО депутат получил медаль

14 августа 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Не сдержавший обещания отправиться на СВО Роман Кавинов получил медаль за вклад в обороноспособность РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Во Владимире депутат областного заксобрания Роман Кавинов, не сдержавший слов отправиться на СВО в период мобилизации, получил медаль за вклад в укрепление обороноспособности. Об этом сказано в релизе заксобрания региона от среды, 13 августа, но вскоре пост был удален. «Депутата наградили медалью „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — написали обозреватели издания «День во Владимире». Вскоре пост был удален, но текст сохранился в кэше. Через несколько часов релиз также был удален, однако копия страницы осталась в распоряжении редакции. Ранее Кавинов в своем официальном telegram-канале пообещал отправиться на СВО во время частичной мобилизации, но не сдержал слова. В релизе Заксобрания города Владимир говорится, что депутаты посетили пункт отбора во Владимире. Именно там Кавинов получил медаль. Ее вручил заместитель военного комиссара по Владимирской области, полковник Владимир Корало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимире депутат областного заксобрания Роман Кавинов, не сдержавший слов отправиться на СВО в период мобилизации, получил медаль за вклад в укрепление обороноспособности. Об этом сказано в релизе заксобрания региона от среды, 13 августа, но вскоре пост был удален. «Депутата наградили медалью „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — написали обозреватели издания «День во Владимире». Вскоре пост был удален, но текст сохранился в кэше. Через несколько часов релиз также был удален, однако копия страницы осталась в распоряжении редакции. Ранее Кавинов в своем официальном telegram-канале пообещал отправиться на СВО во время частичной мобилизации, но не сдержал слова. В релизе Заксобрания города Владимир говорится, что депутаты посетили пункт отбора во Владимире. Именно там Кавинов получил медаль. Ее вручил заместитель военного комиссара по Владимирской области, полковник Владимир Корало.