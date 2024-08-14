В Екатеринбурге студент бросался на прохожих, а потом внезапно умер. Фото

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
На месте трагедии работали следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева, 109 загадочно скончался молодой парень. По словам очевидцев, сначала юноша якобы бросался на прохожих, потом залез на дерево, случайно упал и скончался. При этом источник URA.RU уверяет, что парень совершил суицид.

«Парень шел со своим другом, бросался на прохожих, а потом ему что-то взбрело в голову: он снял ботинки, забрался на дерево, откуда случайно упал головой вниз. Возможно, до этого он употреблял наркотические вещества», — передал слова очевидицы собеседник агентства.

При этом сам инсайдер считает, что юноша свел счеты с жизнью. «Рядом с телом нашли шнурки от обуви. Предсмертной записки не было. В его карманах обнаружили паспорт. Известно, что родители парня не местные», — сказал источник.

Труп нашли недалеко от 276-го детсада, лицея №88 и женской консультации №1. Также неподалеку расположен один из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.

ЧП произошло на улице Малышева, 109
ЧП произошло на улице Малышева, 109
Фото:
Труп нашли недалеко от школ, детских садов и УрФУ
Труп нашли недалеко от школ, детских садов и УрФУ
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Малышева, 109 загадочно скончался молодой парень. По словам очевидцев, сначала юноша якобы бросался на прохожих, потом залез на дерево, случайно упал и скончался. При этом источник URA.RU уверяет, что парень совершил суицид. «Парень шел со своим другом, бросался на прохожих, а потом ему что-то взбрело в голову: он снял ботинки, забрался на дерево, откуда случайно упал головой вниз. Возможно, до этого он употреблял наркотические вещества», — передал слова очевидицы собеседник агентства. При этом сам инсайдер считает, что юноша свел счеты с жизнью. «Рядом с телом нашли шнурки от обуви. Предсмертной записки не было. В его карманах обнаружили паспорт. Известно, что родители парня не местные», — сказал источник. Труп нашли недалеко от 276-го детсада, лицея №88 и женской консультации №1. Также неподалеку расположен один из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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