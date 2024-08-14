В Екатеринбурге на улице Малышева, 109 загадочно скончался молодой парень. По словам очевидцев, сначала юноша якобы бросался на прохожих, потом залез на дерево, случайно упал и скончался. При этом источник URA.RU уверяет, что парень совершил суицид.
«Парень шел со своим другом, бросался на прохожих, а потом ему что-то взбрело в голову: он снял ботинки, забрался на дерево, откуда случайно упал головой вниз. Возможно, до этого он употреблял наркотические вещества», — передал слова очевидицы собеседник агентства.
При этом сам инсайдер считает, что юноша свел счеты с жизнью. «Рядом с телом нашли шнурки от обуви. Предсмертной записки не было. В его карманах обнаружили паспорт. Известно, что родители парня не местные», — сказал источник.
Труп нашли недалеко от 276-го детсада, лицея №88 и женской консультации №1. Также неподалеку расположен один из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!