В Екатеринбурге студент бросался на прохожих, а потом внезапно умер. Фото

14 августа 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

На месте трагедии работали следователи (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева, 109 загадочно скончался молодой парень. По словам очевидцев, сначала юноша якобы бросался на прохожих, потом залез на дерево, случайно упал и скончался. При этом источник URA.RU уверяет, что парень совершил суицид. «Парень шел со своим другом, бросался на прохожих, а потом ему что-то взбрело в голову: он снял ботинки, забрался на дерево, откуда случайно упал головой вниз. Возможно, до этого он употреблял наркотические вещества», — передал слова очевидицы собеседник агентства. При этом сам инсайдер считает, что юноша свел счеты с жизнью. «Рядом с телом нашли шнурки от обуви. Предсмертной записки не было. В его карманах обнаружили паспорт. Известно, что родители парня не местные», — сказал источник. Труп нашли недалеко от 276-го детсада, лицея №88 и женской консультации №1. Также неподалеку расположен один из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). В свердловском СКР от комментариев по теме отказались. ЧП произошло на улице Малышева, 109 Фото: источник URA.RU Труп нашли недалеко от школ, детских садов и УрФУ Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Малышева, 109 загадочно скончался молодой парень. По словам очевидцев, сначала юноша якобы бросался на прохожих, потом залез на дерево, случайно упал и скончался. При этом источник URA.RU уверяет, что парень совершил суицид. «Парень шел со своим другом, бросался на прохожих, а потом ему что-то взбрело в голову: он снял ботинки, забрался на дерево, откуда случайно упал головой вниз. Возможно, до этого он употреблял наркотические вещества», — передал слова очевидицы собеседник агентства. При этом сам инсайдер считает, что юноша свел счеты с жизнью. «Рядом с телом нашли шнурки от обуви. Предсмертной записки не было. В его карманах обнаружили паспорт. Известно, что родители парня не местные», — сказал источник. Труп нашли недалеко от 276-го детсада, лицея №88 и женской консультации №1. Также неподалеку расположен один из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.