Пострадавшего в разборке курганских агитаторов побили кастетом. Фото

14 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Напавший на курганского агитатора использовал кастет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Пострадавшего агитатора партии ЛДПР в стычке с активистами «Партии пенсионеров» ударили кастетом по голове. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «В районе 17:00 по адресу Рихарда Зорге, 56, при замечании агитатора от партии ЛДПР на то что не нужно клеить АПМ на трансформаторную будку, подошли трое, агрессивно настроенных агитатора „Партии пенсионеров“, после чего нанесли удар кастетом по голове. Потерпевший обратился за медпомощью в городской травмпункт. Его личность зафиксирована», — сообщил источник. Также источником была предоставлена фотография пострадавшего. На ней видно, что на пострадавший участок головы наложены швы. URA.RU направило вопросы по теме к кандидату в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» Андрею Пирожкову, чьи листовки расклеивали агитаторы, и руководителю реготделения ЛДПР Юрию Ярушину. Информация будет дополнена получения ответов. Конфликт между агитаторами произошел 4 августа. Ранее Пирожков подтверждал URA.RU, что конфликт был, но по его данным, на их волонтеров пенсионного возраста набросились молодые ребята в спортивных костюмах, которые представились агитаторами от ЛДПР. Именно они, по его словам, вырывали листовки и провоцировали конфликт. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Пострадавшему наложили швы в место удара Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшего агитатора партии ЛДПР в стычке с активистами «Партии пенсионеров» ударили кастетом по голове. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «В районе 17:00 по адресу Рихарда Зорге, 56, при замечании агитатора от партии ЛДПР на то что не нужно клеить АПМ на трансформаторную будку, подошли трое, агрессивно настроенных агитатора „Партии пенсионеров“, после чего нанесли удар кастетом по голове. Потерпевший обратился за медпомощью в городской травмпункт. Его личность зафиксирована», — сообщил источник. Также источником была предоставлена фотография пострадавшего. На ней видно, что на пострадавший участок головы наложены швы. URA.RU направило вопросы по теме к кандидату в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» Андрею Пирожкову, чьи листовки расклеивали агитаторы, и руководителю реготделения ЛДПР Юрию Ярушину. Информация будет дополнена получения ответов. Конфликт между агитаторами произошел 4 августа. Ранее Пирожков подтверждал URA.RU, что конфликт был, но по его данным, на их волонтеров пенсионного возраста набросились молодые ребята в спортивных костюмах, которые представились агитаторами от ЛДПР. Именно они, по его словам, вырывали листовки и провоцировали конфликт. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.