Агитаторов экс-депутата Екатеринбурга Пирожкова обвинили в избиении активиста ЛДПР в Кургане. Фото

Волонтеров кандидата в думу Кургана Пирожкова обвинили в избиении активиста ЛДПР

05 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось в центре Кургана при расклейке листовок за «Партию Пенсионеров» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Расклейщиков агитации бывшего депутата екатеринбургской думы Андрея Пирожкова, который хочет стать депутатом в Кургане от партии «Пенсионеров России», обвинили в избиении мужчины. Причиной стало то, что он якобы сделал замечание о недопустимости расклейки рекламных объявлений, сообщают URA.RU очевидцы. При этом Пирожков заявил, что это является провокацией местных активистов ЛДПР. «Агитаторы расклеивали рекламные листовки с агитацией за партию „Пенсионеров России“ на трансформаторную будку во дворе по улице Зорге в центре города, что недопустимо. Когда очевидец сделал замечание по этому поводу, молодые люди агрессивно отреагировали и пробили мужчине голову», — рассказали URA.RU свидетели происшествия. При этом отмечается, что во дворе присутствовала агитация и за самого Пирожкова, как кандидата в депутаты курганской гордумы. Также отмечается, что пострадавший с пробитой головой был доставлен в больницу. На месте событий по-прежнему остаются следы произошедшего — сгустки крови и кровавые салфетки, которыми пытались закрыть рану у мужчины. Сам Пирожков заявил URA.RU, что инцидент был провокацией агитаторов в спортивных костюмах от ЛДПР. «По моей информации, на наших волонтеров пенсионного возраста набросились молодые ребята в спортивных костюмах, которые представились агитаторами от ЛДПР. Они начали вырывать листовки у пенсионеров и провоцировать конфликт. Очевидно, что это сделано для дискредитации меня как кандидата. Наверное, они увидели во мне опасность. По-другому объяснить причину этого конфликта невозможно. Поскольку это провокация, которая намеренно была сделана агитаторами ЛДПР, то можно так и сказать, что пенсионеры наваляли ЛДПР», — рассказал он свою версию произошедшего. Также корреспондент URA.RU связался с лидером курганского отделения ЛПДР Юрием Ярушиным. Он заявил, что пока не готов комментировать ситуацию и пообещал предоставить информацию по теме позднее. Пирожков известен своей оппозиционной деятельностью, когда был депутатом Екатеринбургской городской думы от КПРФ и проводил митинг, высказываясь против местных властей. URA.RU писало, что он зарегистрировался для участия в выборах в думу Кургана от «Партии пенсионеров России». Также сообщалось о его неудачной попытке переизбираться в думу Екатеринбурга в 2023 году из-за проблем с подписями, что Пирожков считал политически мотивированным решением.Сейчас молодой человек работает инженером-программистом и живет в Екатеринбурге. Агитаторы партии «Пенсионеры России» пробили голову активисту ЛДПР в центре Кургана Читатель URA.RU Рядом с местом происшествия были замечены листовки «Пенсионеров России» и самого кандидата Пирожкова Читатель URA.RU На трансформаторной будке также остались листовки с агитацией за «Партию Пенсионеров» Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расклейщиков агитации бывшего депутата екатеринбургской думы Андрея Пирожкова, который хочет стать депутатом в Кургане от партии «Пенсионеров России», обвинили в избиении мужчины. Причиной стало то, что он якобы сделал замечание о недопустимости расклейки рекламных объявлений, сообщают URA.RU очевидцы. При этом Пирожков заявил, что это является провокацией местных активистов ЛДПР. «Агитаторы расклеивали рекламные листовки с агитацией за партию „Пенсионеров России“ на трансформаторную будку во дворе по улице Зорге в центре города, что недопустимо. Когда очевидец сделал замечание по этому поводу, молодые люди агрессивно отреагировали и пробили мужчине голову», — рассказали URA.RU свидетели происшествия. При этом отмечается, что во дворе присутствовала агитация и за самого Пирожкова, как кандидата в депутаты курганской гордумы. Также отмечается, что пострадавший с пробитой головой был доставлен в больницу. На месте событий по-прежнему остаются следы произошедшего — сгустки крови и кровавые салфетки, которыми пытались закрыть рану у мужчины. Сам Пирожков заявил URA.RU, что инцидент был провокацией агитаторов в спортивных костюмах от ЛДПР. «По моей информации, на наших волонтеров пенсионного возраста набросились молодые ребята в спортивных костюмах, которые представились агитаторами от ЛДПР. Они начали вырывать листовки у пенсионеров и провоцировать конфликт. Очевидно, что это сделано для дискредитации меня как кандидата. Наверное, они увидели во мне опасность. По-другому объяснить причину этого конфликта невозможно. Поскольку это провокация, которая намеренно была сделана агитаторами ЛДПР, то можно так и сказать, что пенсионеры наваляли ЛДПР», — рассказал он свою версию произошедшего. Также корреспондент URA.RU связался с лидером курганского отделения ЛПДР Юрием Ярушиным. Он заявил, что пока не готов комментировать ситуацию и пообещал предоставить информацию по теме позднее. Пирожков известен своей оппозиционной деятельностью, когда был депутатом Екатеринбургской городской думы от КПРФ и проводил митинг, высказываясь против местных властей. URA.RU писало, что он зарегистрировался для участия в выборах в думу Кургана от «Партии пенсионеров России». Также сообщалось о его неудачной попытке переизбираться в думу Екатеринбурга в 2023 году из-за проблем с подписями, что Пирожков считал политически мотивированным решением.Сейчас молодой человек работает инженером-программистом и живет в Екатеринбурге.