Генерал-майор Апти Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
«Я надеюсь, что до того, как мы до [Зеленского] доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения у границ региона до сих пор наблюдаются. По словам Алаудинова, ВСУ планировали захватить Курскую АЭС. На захват региона было отправлено 12 тысяч солдат, передает RT.
Также сообщалось, что в американских элитах растет недовольство Зеленским. Вашингтон уже рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру.
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