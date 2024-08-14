Алаудинов допустил скорое убийство Зеленского

Алаудинов: надеюсь, что до нашего прихода Зеленского не убьют его «хозяева»
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Апты Алаудинов считает, что Владимир Зеленский (на фото) может не дожить до конца СВО
Апты Алаудинов считает, что Владимир Зеленский (на фото) может не дожить до конца СВО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Генерал-майор Апти Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я надеюсь, что до того, как мы до [Зеленского] доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.

ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения у границ региона до сих пор наблюдаются. По словам Алаудинова, ВСУ планировали захватить Курскую АЭС. На захват региона было отправлено 12 тысяч солдат, передает RT.

Также сообщалось, что в американских элитах растет недовольство Зеленским. Вашингтон уже рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру.

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Генерал-майор Апти Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1». «Я надеюсь, что до того, как мы до [Зеленского] доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов. ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения у границ региона до сих пор наблюдаются. По словам Алаудинова, ВСУ планировали захватить Курскую АЭС. На захват региона было отправлено 12 тысяч солдат, передает RT. Также сообщалось, что в американских элитах растет недовольство Зеленским. Вашингтон уже рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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