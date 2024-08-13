СВР: Вашингтон прорабатывает варианты замены Зеленского

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США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского, заявили в СВР
США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского, заявили в СВР Фото:

В американских элитах растет недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским, в данный момент Вашингтон рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает ТАСС. Отмечается, что в американской политической среде усиливаются сомнения в эффективности использования Киевом оказываемой ему военной помощи. Эти сомнения звучат как со стороны демократов, так и республиканцев.

У Владимира Зеленского 20 мая истек срок нахождения на посту президента Украины. Президентские выборы в стране не проводились из-за военного положения. СВР ранее сообщала, что подходящим кандидатом вместо Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает RT

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В американских элитах растет недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским, в данный момент Вашингтон рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает ТАСС. Отмечается, что в американской политической среде усиливаются сомнения в эффективности использования Киевом оказываемой ему военной помощи. Эти сомнения звучат как со стороны демократов, так и республиканцев. У Владимира Зеленского 20 мая истек срок нахождения на посту президента Украины. Президентские выборы в стране не проводились из-за военного положения. СВР ранее сообщала, что подходящим кандидатом вместо Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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