В американских элитах растет недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским, в данный момент Вашингтон рассматривает варианты его замены на более управляемую фигуру. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает ТАСС. Отмечается, что в американской политической среде усиливаются сомнения в эффективности использования Киевом оказываемой ему военной помощи. Эти сомнения звучат как со стороны демократов, так и республиканцев.
У Владимира Зеленского 20 мая истек срок нахождения на посту президента Украины. Президентские выборы в стране не проводились из-за военного положения. СВР ранее сообщала, что подходящим кандидатом вместо Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает RT.
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