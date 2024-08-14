Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели атакуя Курскую область

Алаудинов: ВСУ в Курской области не предусмотрели, что РФ будет биться до конца

Украинские силы оказались под ударом российских подразделений, заявил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины не учли решимость России бороться до конца в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, ВСУ остались под ударом ВС РФ.

«ВСУ не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон.

По его данным, авиация ВСУ не была замечена над Курской областью, передает RT. Ранее Алаудинов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». По его мнению, это может произойти в ближайшее время.

Бои в Курской области продолжаются. Российская армия ударила по технике и живой силе ВСУ в населенном пункте Мартыновка. На территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных.