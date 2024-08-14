Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка заявила о непричастности

Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отрицает свою вину. Об этом она заявила в интервью «Известиям».
«Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия».
Она также опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ лживыми. Светлана Успенская утверждает, что провела весь период спецоперации на Украине и планирует обратиться в суд за клевету против немецких изданий, распространяющих неподтвержденную информацию. Она настаивает на своей невиновности и готова доказать это судебным путем.
Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого подозреваемый украинец Владимир сбежал из Польши на Украину.
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