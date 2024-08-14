Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка заявила о непричастности

14 августа 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Фото: Danish Defence новость из сюжета «Северный поток — 2» Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отрицает свою вину. Об этом она заявила в интервью «Известиям». «Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия». Она также опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ лживыми. Светлана Успенская утверждает, что провела весь период спецоперации на Украине и планирует обратиться в суд за клевету против немецких изданий, распространяющих неподтвержденную информацию. Она настаивает на своей невиновности и готова доказать это судебным путем. Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого подозреваемый украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отрицает свою вину. Об этом она заявила в интервью «Известиям». «Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия». Она также опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ лживыми. Светлана Успенская утверждает, что провела весь период спецоперации на Украине и планирует обратиться в суд за клевету против немецких изданий, распространяющих неподтвержденную информацию. Она настаивает на своей невиновности и готова доказать это судебным путем. Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого подозреваемый украинец Владимир сбежал из Польши на Украину.