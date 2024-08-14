В Финляндии начали переговоры о продаже принадлежащей россиянам Helsinki Hall

15 августа 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Арена Helsinki Hall находится в собственности бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мэрия Хельсинки начала переговоры о покупке арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам. Об этом сообщили представители городской администрации. «Что касается города, то переговоры (о продаже арены) уже начались», — сказал представитель мэрии, передают РИА Новости. Власти Хельсинки также рассматривают возможность приобретения акций или имущества арены, необходимых для ее функционирования. Помимо прямых переговоров о покупке, город разрабатывает альтернативные меры на случай, если сделка не будет заключена в установленные сроки или на приемлемых условиях. Финские СМИ сообщают, что арена Helsinki Hall находится в собственности российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые попали под санкции ЕС. Власти Хельсинки ведут переговоры о покупке этого объекта. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня текущего года истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Хельсинки начала переговоры о покупке арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам. Об этом сообщили представители городской администрации. «Что касается города, то переговоры (о продаже арены) уже начались», — сказал представитель мэрии, передают РИА Новости. Власти Хельсинки также рассматривают возможность приобретения акций или имущества арены, необходимых для ее функционирования. Помимо прямых переговоров о покупке, город разрабатывает альтернативные меры на случай, если сделка не будет заключена в установленные сроки или на приемлемых условиях. Финские СМИ сообщают, что арена Helsinki Hall находится в собственности российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые попали под санкции ЕС. Власти Хельсинки ведут переговоры о покупке этого объекта. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня текущего года истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной.