Любимый перевозчик мэрии Кургана заработает в два раза больше, чем все остальные вместе взятые

«Кургангортранс» получит прибыль в два раза больше, чем основные конкуренты

15 августа 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

В Кургане появился лидер среди перевозчиков на маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате транспортной реформы мэрии Кургана большинство автобусных маршрутов достались ООО «Кургангортранс», владельцем которого является Алексей Кирпищиков. URA.RU проанализировало прогнозные данные по доходам основных перевозчиков Кургана за 2024 год на основании СБИС и оказалось, что фирма Кирпищикова заработает в два раза больше, чем все остальные крупные игроки рынка городских автобусных перевозок. Подробности — в материале агентства. Основные перевозчики Кургана и их финансовые показатели Крупным городским перевозчиком стало ООО «Транспортная компания» — владелец Татьяна Сенченкова. Фирма обслуживает шесть автобусных маршрутов. Согласно СБИС, прогнозные доходы перевозчика за год составят 202 млн рублей. Однако и расходы компании столь велики, что ожидаемая прибыль окажется равной нулю. Перевозчик ООО «Зауралтранссервис» вместе с ИП Галина Мунтян, которая также является его учредителем, работают на шести автобусных маршрутах в Кургане. По прогнозным данным СБИС, фирма заработает 129 млн рублей, чистая прибыль составит 24 млн рублей. Основной городской перевозчик ООО «Кургангортранс», обслуживающий 28 маршрутов из 40, по прогнозу сервиса может заработать за 2024 год — 725 млн рублей, получив чистую прибыль 66 млн рублей. Вместе ООО «Транспортная компания», ООО «Зауралтранссервис», ИП Галина Мунтян могут получить доходы за год в размере — 331 млн рублей, что в 2,1 раза меньше, чем у компании Кирпищикова. Если считать по чистой прибыли, то у конкурентов ожидается 24 млн рублей, а это в 2,7 меньше, чем у ООО «Кургангортранс». Таким образом, фирма Кирпищикова более чем в два раза обгонит конкурентов как по доходам, так и по чистой прибыли. Солидную прибыль в Кургане получат крупные перевозчики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сколько заработают небольшие участники рынка автобусных перевозок В Кургане работают перевозчики, которые обслуживают по два-три городских автобусных маршрута. При этом, у многих из них основные доходы идут от межмуниципальных перевозок. Поэтому будет некорректно перечислять всех игроков рынка автобусных перевозок. Но, для примера рассмотрим ООО «Попутчик+», обслуживающий три городских маршрута, владеет компанией Сергей Чирухин. Прогнозные доходы за год ожидаются в размере 20 млн рублей, а расходы 43 млн рублей. Фирме грозит убыток — свыше 22 млн рублей. У перевозчика ИП Денис Бардин арестованы счета по решению налоговиков. Компания Газинура Мурадымова ООО «АвтоСити+» по прогнозу СБИС получит доход 9 млн рублей, а прибыль только один млн рублей. ООО «Компания Заурал-такси-лайн», учредителем которой является Виктор Ильин, обслуживает два маршрута. Фирма может заработать за год 19 млн рублей при расходах — 19, 8 млн рублей, то есть возможный убыток составит около 800 тысяч рублей за 2024 год. Таким образом, если сложить всю прогнозную прибыль нескольких мелких перевозчиков в Кургане, то получится сумма около одного миллиона рублей. Если эту прибыль добавить к прибыли трех конкурентов ООО «Кургангортранс», то фирма Кирпищикова все равно заработает в два раза больше их всех вместе взятых. Небольшим компаниям сложно конкурировать по доходам с крупными участниками рынка автобусных перевозок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате транспортной реформы мэрии Кургана большинство автобусных маршрутов достались ООО «Кургангортранс», владельцем которого является Алексей Кирпищиков. URA.RU проанализировало прогнозные данные по доходам основных перевозчиков Кургана за 2024 год на основании СБИС и оказалось, что фирма Кирпищикова заработает в два раза больше, чем все остальные крупные игроки рынка городских автобусных перевозок. Подробности — в материале агентства. Крупным городским перевозчиком стало ООО «Транспортная компания» — владелец Татьяна Сенченкова. Фирма обслуживает шесть автобусных маршрутов. Согласно СБИС, прогнозные доходы перевозчика за год составят 202 млн рублей. Однако и расходы компании столь велики, что ожидаемая прибыль окажется равной нулю. Перевозчик ООО «Зауралтранссервис» вместе с ИП Галина Мунтян, которая также является его учредителем, работают на шести автобусных маршрутах в Кургане. По прогнозным данным СБИС, фирма заработает 129 млн рублей, чистая прибыль составит 24 млн рублей. Основной городской перевозчик ООО «Кургангортранс», обслуживающий 28 маршрутов из 40, по прогнозу сервиса может заработать за 2024 год — 725 млн рублей, получив чистую прибыль 66 млн рублей. Вместе ООО «Транспортная компания», ООО «Зауралтранссервис», ИП Галина Мунтян могут получить доходы за год в размере — 331 млн рублей, что в 2,1 раза меньше, чем у компании Кирпищикова. Если считать по чистой прибыли, то у конкурентов ожидается 24 млн рублей, а это в 2,7 меньше, чем у ООО «Кургангортранс». Таким образом, фирма Кирпищикова более чем в два раза обгонит конкурентов как по доходам, так и по чистой прибыли. В Кургане работают перевозчики, которые обслуживают по два-три городских автобусных маршрута. При этом, у многих из них основные доходы идут от межмуниципальных перевозок. Поэтому будет некорректно перечислять всех игроков рынка автобусных перевозок. Но, для примера рассмотрим ООО «Попутчик+», обслуживающий три городских маршрута, владеет компанией Сергей Чирухин. Прогнозные доходы за год ожидаются в размере 20 млн рублей, а расходы 43 млн рублей. Фирме грозит убыток — свыше 22 млн рублей. У перевозчика ИП Денис Бардин арестованы счета по решению налоговиков. Компания Газинура Мурадымова ООО «АвтоСити+» по прогнозу СБИС получит доход 9 млн рублей, а прибыль только один млн рублей. ООО «Компания Заурал-такси-лайн», учредителем которой является Виктор Ильин, обслуживает два маршрута. Фирма может заработать за год 19 млн рублей при расходах — 19, 8 млн рублей, то есть возможный убыток составит около 800 тысяч рублей за 2024 год. Таким образом, если сложить всю прогнозную прибыль нескольких мелких перевозчиков в Кургане, то получится сумма около одного миллиона рублей. Если эту прибыль добавить к прибыли трех конкурентов ООО «Кургангортранс», то фирма Кирпищикова все равно заработает в два раза больше их всех вместе взятых.