В ЯНАО местный житель забил односельчанина брусом до полусмерти

В Сеяхе будут судить местного жителя, избившего деревянным брусом собутыльника

Пострадавший выжил после избиения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сеяхе (ЯНАО) местный житель избил деревянным брусом собутыльника, отправив его в тяжелом состоянии в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды и, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу гостю. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, он заявил о преступлении участковому полицейскому», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Избитый мужчина выжил, несмотря на закрытую черепно-мозговую травму и множественные повреждения. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении виновного в нападении направлено в суд.