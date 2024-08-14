14 августа 2024

В ЯНАО местный житель забил односельчанина брусом до полусмерти

В Сеяхе будут судить местного жителя, избившего деревянным брусом собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
Пострадавший выжил после избиения (архивное фото) Фото:

В Сеяхе (ЯНАО) местный житель избил деревянным брусом собутыльника, отправив его в тяжелом состоянии в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды и, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу гостю. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, он заявил о преступлении участковому полицейскому», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Избитый мужчина выжил, несмотря на закрытую черепно-мозговую травму и множественные повреждения. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении виновного в нападении направлено в суд.

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В Сеяхе (ЯНАО) местный житель избил деревянным брусом собутыльника, отправив его в тяжелом состоянии в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды и, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу гостю. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, он заявил о преступлении участковому полицейскому», — рассказали на официальном сайте ведомства. Избитый мужчина выжил, несмотря на закрытую черепно-мозговую травму и множественные повреждения. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении виновного в нападении направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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