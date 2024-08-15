«Нужно поднять шумиху»: в чатах УрФУ обсуждают нехватку автобусов до Новокольцовского. Скрин

Студенты УрФУ в Екатеринбурге пожаловались на нехватку автобусов до университета
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Разное. Екатеринбург, транспорт, автобус, автобус 65
До Новокольцовского ездят только три автобуса: №44, 56 и 65 Фото:

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона обсуждают в чатах кампуса нехватку автобусов, они недовольны тем, что приходится долго добираться до университета. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Вот бы был прямой автобус до ГУКа. Надеюсь запустить, а то пекусы (первокурсники прим. ред.) будут плакать», — обсуждают студенты. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Студенты размышляют о создании петиции для привлечения внимания чиновников.

Некоторые студенты в переписке делятся, что для комфортной дороги до главного корпуса придется оплачивать такси с одногруппниками или остаться спать дома. Другие возмущены отсутствием автобуса, который следовал бы прямиком до главного корпуса, останавливаясь только на трех остановках (улиц: Куйбышева — Ленина — Мира).

Чтобы добраться до университета студенты вместе ездят на такси
Чтобы добраться до университета студенты вместе ездят на такси
Студенты надеются на появление дополнительного автобуса
Студенты надеются на появление дополнительного автобуса
Мать одного из студентов обратилась за помощью к губернатору и мэру
Мать одного из студентов обратилась за помощью к губернатору и мэру

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В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона обсуждают в чатах кампуса нехватку автобусов, они недовольны тем, что приходится долго добираться до университета. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Вот бы был прямой автобус до ГУКа. Надеюсь запустить, а то пекусы (первокурсники прим. ред.) будут плакать», — обсуждают студенты. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Студенты размышляют о создании петиции для привлечения внимания чиновников. Некоторые студенты в переписке делятся, что для комфортной дороги до главного корпуса придется оплачивать такси с одногруппниками или остаться спать дома. Другие возмущены отсутствием автобуса, который следовал бы прямиком до главного корпуса, останавливаясь только на трех остановках (улиц: Куйбышева — Ленина — Мира).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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