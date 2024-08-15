«Нужно поднять шумиху»: в чатах УрФУ обсуждают нехватку автобусов до Новокольцовского. Скрин

Студенты УрФУ в Екатеринбурге пожаловались на нехватку автобусов до университета

15 августа 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

До Новокольцовского ездят только три автобуса: №44, 56 и 65 Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона обсуждают в чатах кампуса нехватку автобусов, они недовольны тем, что приходится долго добираться до университета. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Вот бы был прямой автобус до ГУКа. Надеюсь запустить, а то пекусы (первокурсники прим. ред.) будут плакать», — обсуждают студенты. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Студенты размышляют о создании петиции для привлечения внимания чиновников. Некоторые студенты в переписке делятся, что для комфортной дороги до главного корпуса придется оплачивать такси с одногруппниками или остаться спать дома. Другие возмущены отсутствием автобуса, который следовал бы прямиком до главного корпуса, останавливаясь только на трех остановках (улиц: Куйбышева — Ленина — Мира). Чтобы добраться до университета студенты вместе ездят на такси Читатель URA.RU Студенты надеются на появление дополнительного автобуса Читатель URA.RU Мать одного из студентов обратилась за помощью к губернатору и мэру Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона обсуждают в чатах кампуса нехватку автобусов, они недовольны тем, что приходится долго добираться до университета. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Вот бы был прямой автобус до ГУКа. Надеюсь запустить, а то пекусы (первокурсники прим. ред.) будут плакать», — обсуждают студенты. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Студенты размышляют о создании петиции для привлечения внимания чиновников. Некоторые студенты в переписке делятся, что для комфортной дороги до главного корпуса придется оплачивать такси с одногруппниками или остаться спать дома. Другие возмущены отсутствием автобуса, который следовал бы прямиком до главного корпуса, останавливаясь только на трех остановках (улиц: Куйбышева — Ленина — Мира).