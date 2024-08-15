Чем запомнился основатель «Соколов России» Александр Харчевский: биография, заслуги, награды

Умер основатель пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский

15 августа 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Александр Харчевский являлся заслуженным военным летчиком Российской Федерации Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Заслуженный военный летчик РФ и сооснователь авиационной группы «Соколы России» Александр Харчевский умер 14 августа. Ему было 74 года на момент смерти. Харчевский ушел из военной авиации в 2015-м, достигнув предельного возраста для военной службы. О биографии, заслугах и наградах летчика — в материале URA.RU. Биография Александр Харчевский родился 9 мая 1959 года в Жашкове (Черкасская область Украины) в семье врача и директора райпромкомбината. Он окончил Харьковское военное авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. С 1972 по 1978 года проходил службу в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем перевелся в Липецкий авиацентр. С 1997 года являлся начальником Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС. В этом же году стал кандидатом военных наук. Александр Харчевский (слева) лично перевозил президента РФ Владимира Путина на Су-27УБ Фото: Величкин Сергей; Родионов Владимир/ТАСС Харчевский был одним из ведущих летчиков ВВС РФ. Он своими руками пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-34 на параде 9 мая 2008 года. В 2000-м году он лично перевозил президента России Владимира Путина на самолете Су-27УБ из Краснодара в Грозный и обратно. Начальник Липецкого авиацентра Александр Харчевский (слева) во время авиационного шоу в день Военно-воздушных сил Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев В 2006 году создал авиагруппу высшего пилотажа «Соколы России» на базе Липецкого авиацентра, которая занималась обучением летчиков- истребителей. До 2015 года лично преподавал летнюю программу на Су-34. Позже он покинул свою должность и ушел на Иркутский авиационный завод. Заслуги и награды В 1993 году Харчевский получил звание «Заслуженного военного летчика Российской Федерации». Позже был награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими другими. В том числе он получил золотую медаль «За военные заслуги» и именное огнестрельное оружие от Национального комитета обороны Франции. Александр Харчевский (слева) лично принял участие в авиашоу на базе военного аэродрома «Балтимор» Фото: Михаил Рогозин/ИТАР-ТАСС За свою карьеру летчика Александр одержал победу в более чем 50 учебных воздушных боях с пилотами США, ЮАР и Франции. Совместно с пилотажной группой «Соколы России» принимал участие в воздушных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и военных учениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный военный летчик РФ и сооснователь авиационной группы «Соколы России» Александр Харчевский умер 14 августа. Ему было 74 года на момент смерти. Харчевский ушел из военной авиации в 2015-м, достигнув предельного возраста для военной службы. О биографии, заслугах и наградах летчика — в материале URA.RU. Александр Харчевский родился 9 мая 1959 года в Жашкове (Черкасская область Украины) в семье врача и директора райпромкомбината. Он окончил Харьковское военное авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. С 1972 по 1978 года проходил службу в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем перевелся в Липецкий авиацентр. С 1997 года являлся начальником Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС. В этом же году стал кандидатом военных наук. Харчевский был одним из ведущих летчиков ВВС РФ. Он своими руками пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-34 на параде 9 мая 2008 года. В 2000-м году он лично перевозил президента России Владимира Путина на самолете Су-27УБ из Краснодара в Грозный и обратно. В 2006 году создал авиагруппу высшего пилотажа «Соколы России» на базе Липецкого авиацентра, которая занималась обучением летчиков- истребителей. До 2015 года лично преподавал летнюю программу на Су-34. Позже он покинул свою должность и ушел на Иркутский авиационный завод. В 1993 году Харчевский получил звание «Заслуженного военного летчика Российской Федерации». Позже был награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими другими. В том числе он получил золотую медаль «За военные заслуги» и именное огнестрельное оружие от Национального комитета обороны Франции. За свою карьеру летчика Александр одержал победу в более чем 50 учебных воздушных боях с пилотами США, ЮАР и Франции. Совместно с пилотажной группой «Соколы России» принимал участие в воздушных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и военных учениях.