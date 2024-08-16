Как дожди «смыли» планы кандидатов в гордуму Челябинска

Природный катаклизм скорректировал ход выборной кампании в Челябинске

17 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Неделями падающая с неба вода изменила отношение челябинских избирателей к обычным формам агитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Сильные ливни, прошедшие в Челябинске в конце июля и начале августа, неожиданно (и значительно) скорректировали ход кампании на выборах в гордуму Челябинска. Кандидаты вынуждены сместить акценты с традиционной темы благоустройства на куда более хлопотные вопросы помощи пострадавшим от подтоплений и уборки поваленных шквалом деревьев. Разумеется, все это нашло отражение в соцсетях, которые в условиях укрупнения избирательных округов стали главными площадками для агитации. «Стихия несла коррективы в обычный ход избирательной кампании. Те депутаты и кандидаты, которые реально оценивали ситуацию в округах, мониторили настроения избирателей и опирались на реальность, вынуждены были перестроить стратегию. Рассказывать, как позитивно меняется город к лучшему, и какие будут позитивные перемены пострадавшим от потопа людям, у которых в буквальном смысле дома тонут — как минимум неэффективно, как максимум может пойти себе во вред. Поэтому были свернуты стандартные агитационные мероприятия», — заметил в беседе с URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Падающие деревья и текущие крыши Так, кандидат по округу №3, действующий депутат гордумы Денис Лапотышкин сообщил о множестве деревьев, поврежденных непогодой в Калининском районе. Лапотышкин сам провел работу по обрезке деревьев, а также сообщил о работе с управкомпаниями для приведения дворов в порядок. Кроме того, Лапотышкин рассказал о доме № 47А по улице 40-летия Победы, где из-за поврежденной кровли вода поле ливней затопила квартиры с пятого по второй этаж. Ремонт кровли запланировали на декабрь. Лапотышкин заставил управляющую компанию сдвинуть сроки и отремонтировать ее в августе. Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский район проблема поваленных деревьев тоже не обошла. Депутат Виген Мхитарян, являющийся кандидатом в гордуму по округу № 21, призывает жителей района присылать ему фотографии упавших деревьев и сообщает о том, как он с командой занимается уборкой деревьев с тротуаров. Самые большие проблемы с подтоплениями после ливней возникли в Ленинском районе. Разумеется, местные депутаты приняли участие в борьбе с последствиями стихии. Кандидат по округу № 13, депутат гордумы Михаил Гризодуб рассказывает о том, как лично посетил несколько подтопленных домов. Он взаимодействует с комиссиями по подсчету ущерба и, как профсоюзный лидер ЧТПЗ, координирует применение ресурсов предприятия для устранения последствий стихии. Не отстает от Гризодуба и его сосед по району Олег Толмачев. Он сообщает о подключении электричества в домах, откуда уже откачали воду, о прочистке ливневок, о расчистке и дезинфекции дворов и домов. Еще один из кандидатов по Ленинскому району, Виталий Родионов, предпочел сосредоточиться на вопросах выплат пострадавшим. Также он координирует работу волонтеров, которые совместно с сотрудниками соцзащиты обходят пострадавшие дома для выявления, в чем нуждаются избиратели. Кому нет дела до потопа Соперник Родионова по округу № 12, эсер Александр Грамачков также освещает работу волонтеров по ликвидации последствий подтоплений. Правда, как представитель оппозиционной политической силы, он успевает критиковать работу власти. Говоря о работе волонтеров, Грамачков заявляет, что, в отличие от них, в мэрии работать быстро и сплоченно не умеют. Особенно сильно пострадал от стихии Ленинский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В то же время в соцсетях некоторых кандидатов в депутаты тема ливней и подтоплений не отражена. Например, кандидат в депутаты по округу № 20 из Тракторозаводского района Юрий Скалунов о ней совсем не упоминает. В августе у него четыре поста. Первый — об участии в круглом столе, второй — поздравление с днем рождения предпринимателя Бориса Видгофа, третий — о проведенной встрече с избирателями и четвертый — о прогулке Скалунова на велосипеде. «Избиратели смогли увидеть, что реальную пользу им могут принести те кандидаты и депутаты, за которыми стоят крупные промышленные предприятия. Именно крупные предприятия пришли на помощь подтопленным территориям, реализовав свою миссию социальной ответственности. С одной стороны, возник форс-мажор. С другой, кандидаты, располагающие какими-то реальными возможностями, смогли проявить себя. Уверен, что избиратели это увидели и оценили», — констатирует Юрин. Стихия пасует перед человеческими страстями Новость по теме Челябинские депутаты устроили потасовку на празднике двора Тем временем, по мере того, как отступает вода и приближается дата голосования, начинает возвращаться в привычное русло и выборная кампания. Эсеры в очередной раз не сумели снять по суду с выборов бывшего соратника, демонстративно покинувшего партию и перешедшего в стан «Новых людей». А на празднике двора два кандидата — Андрей Кондратьев и Дмитрий Иванов — устроили потасовку. Справедливоросс Кондратьев заявил, что соперник его спровоцировал. «Новолюд» Иванов предпочел снять побои и предоставить решать, кто виноват, правоохранительным органам. Сами выборы состоятся в сентябре. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильные ливни, прошедшие в Челябинске в конце июля и начале августа, неожиданно (и значительно) скорректировали ход кампании на выборах в гордуму Челябинска. Кандидаты вынуждены сместить акценты с традиционной темы благоустройства на куда более хлопотные вопросы помощи пострадавшим от подтоплений и уборки поваленных шквалом деревьев. Разумеется, все это нашло отражение в соцсетях, которые в условиях укрупнения избирательных округов стали главными площадками для агитации. «Стихия несла коррективы в обычный ход избирательной кампании. Те депутаты и кандидаты, которые реально оценивали ситуацию в округах, мониторили настроения избирателей и опирались на реальность, вынуждены были перестроить стратегию. Рассказывать, как позитивно меняется город к лучшему, и какие будут позитивные перемены пострадавшим от потопа людям, у которых в буквальном смысле дома тонут — как минимум неэффективно, как максимум может пойти себе во вред. Поэтому были свернуты стандартные агитационные мероприятия», — заметил в беседе с URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Падающие деревья и текущие крыши Так, кандидат по округу №3, действующий депутат гордумы Денис Лапотышкин сообщил о множестве деревьев, поврежденных непогодой в Калининском районе. Лапотышкин сам провел работу по обрезке деревьев, а также сообщил о работе с управкомпаниями для приведения дворов в порядок. Кроме того, Лапотышкин рассказал о доме № 47А по улице 40-летия Победы, где из-за поврежденной кровли вода поле ливней затопила квартиры с пятого по второй этаж. Ремонт кровли запланировали на декабрь. Лапотышкин заставил управляющую компанию сдвинуть сроки и отремонтировать ее в августе. Тракторозаводский район проблема поваленных деревьев тоже не обошла. Депутат Виген Мхитарян, являющийся кандидатом в гордуму по округу № 21, призывает жителей района присылать ему фотографии упавших деревьев и сообщает о том, как он с командой занимается уборкой деревьев с тротуаров. Самые большие проблемы с подтоплениями после ливней возникли в Ленинском районе. Разумеется, местные депутаты приняли участие в борьбе с последствиями стихии. Кандидат по округу № 13, депутат гордумы Михаил Гризодуб рассказывает о том, как лично посетил несколько подтопленных домов. Он взаимодействует с комиссиями по подсчету ущерба и, как профсоюзный лидер ЧТПЗ, координирует применение ресурсов предприятия для устранения последствий стихии. Не отстает от Гризодуба и его сосед по району Олег Толмачев. Он сообщает о подключении электричества в домах, откуда уже откачали воду, о прочистке ливневок, о расчистке и дезинфекции дворов и домов. Еще один из кандидатов по Ленинскому району, Виталий Родионов, предпочел сосредоточиться на вопросах выплат пострадавшим. Также он координирует работу волонтеров, которые совместно с сотрудниками соцзащиты обходят пострадавшие дома для выявления, в чем нуждаются избиратели. Кому нет дела до потопа Соперник Родионова по округу № 12, эсер Александр Грамачков также освещает работу волонтеров по ликвидации последствий подтоплений. Правда, как представитель оппозиционной политической силы, он успевает критиковать работу власти. Говоря о работе волонтеров, Грамачков заявляет, что, в отличие от них, в мэрии работать быстро и сплоченно не умеют. В то же время в соцсетях некоторых кандидатов в депутаты тема ливней и подтоплений не отражена. Например, кандидат в депутаты по округу № 20 из Тракторозаводского района Юрий Скалунов о ней совсем не упоминает. В августе у него четыре поста. Первый — об участии в круглом столе, второй — поздравление с днем рождения предпринимателя Бориса Видгофа, третий — о проведенной встрече с избирателями и четвертый — о прогулке Скалунова на велосипеде. «Избиратели смогли увидеть, что реальную пользу им могут принести те кандидаты и депутаты, за которыми стоят крупные промышленные предприятия. Именно крупные предприятия пришли на помощь подтопленным территориям, реализовав свою миссию социальной ответственности. С одной стороны, возник форс-мажор. С другой, кандидаты, располагающие какими-то реальными возможностями, смогли проявить себя. Уверен, что избиратели это увидели и оценили», — констатирует Юрин. Стихия пасует перед человеческими страстями Тем временем, по мере того, как отступает вода и приближается дата голосования, начинает возвращаться в привычное русло и выборная кампания. Эсеры в очередной раз не сумели снять по суду с выборов бывшего соратника, демонстративно покинувшего партию и перешедшего в стан «Новых людей». А на празднике двора два кандидата — Андрей Кондратьев и Дмитрий Иванов — устроили потасовку. Справедливоросс Кондратьев заявил, что соперник его спровоцировал. «Новолюд» Иванов предпочел снять побои и предоставить решать, кто виноват, правоохранительным органам. Сами выборы состоятся в сентябре. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек. Однако в итоге эту практику признали неэффективной и решили вернуться к прямым выборам.