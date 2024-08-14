Челябинские депутаты устроили потасовку на празднике двора

Депутат Челябинска Иванов: на меня напал мой оппонент Кондратьев

14 августа 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Иванов написал на Кондратьева (на фото) заявление в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Депутаты Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов и Андрей Кондратьев 14 августа устроили на празднике двора потасовку. Как сообщил URA.RU Иванов, на него напал Кондратьев. «Я общался с жителями, ко мне подошел Андрей Кондратьев. Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер. Обещал повредить машину облить зеленкой, если я буду ходить на праздники двора. Мне удалось вырваться. Я написал заявление в полицию», — заявил URA.RU Иванов. Иванов и Кондратьев баллотируются в гордуму по округу №4. Ранее Кондратьев состоял в «Единой России», а Иванов в «Справедливой России». Перед выборами оба они вышли из рядов своих партий. Кондратьев вступил в «Справедливую Россию» и зарегистрировался на выборы от эсеров. Иванов покинув «Справедливую Россию» выдвинулся от «Новых людей». Кондратьев пытался снять Иванова с выборов, но суды проиграл. «Я связываю нападение с тем, что моя кампания более успешная, чем у Кондратьева. Кроме того, это может быть местью за то, что я обращался к главе СКР Александру Бастрыкину на предмет фальсификации выборных документов „Справедливой России“. Сейчас этим занимается полиция», — сообщил Иванов. Иванов намерен зафиксировать побои. В распоряжении URA.RU есть направление его на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции изучают видеозаписи, сделанные с домофонов. Кондратьев на звонок URA.RU не ответил. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 7 сентября. Горожанам предстоит избрать 25 депутатов-одномандатников и 12 по партийным спискам. По словам Иванова, его оппонент применил удушающий прием Фото: Дмитрий Иванов Депутат собирается зафиксировать побои фото: Дмитрий Иванов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов и Андрей Кондратьев 14 августа устроили на празднике двора потасовку. Как сообщил URA.RU Иванов, на него напал Кондратьев. «Я общался с жителями, ко мне подошел Андрей Кондратьев. Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер. Обещал повредить машину облить зеленкой, если я буду ходить на праздники двора. Мне удалось вырваться. Я написал заявление в полицию», — заявил URA.RU Иванов. Иванов и Кондратьев баллотируются в гордуму по округу №4. Ранее Кондратьев состоял в «Единой России», а Иванов в «Справедливой России». Перед выборами оба они вышли из рядов своих партий. Кондратьев вступил в «Справедливую Россию» и зарегистрировался на выборы от эсеров. Иванов покинув «Справедливую Россию» выдвинулся от «Новых людей». Кондратьев пытался снять Иванова с выборов, но суды проиграл. «Я связываю нападение с тем, что моя кампания более успешная, чем у Кондратьева. Кроме того, это может быть местью за то, что я обращался к главе СКР Александру Бастрыкину на предмет фальсификации выборных документов „Справедливой России“. Сейчас этим занимается полиция», — сообщил Иванов. Иванов намерен зафиксировать побои. В распоряжении URA.RU есть направление его на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции изучают видеозаписи, сделанные с домофонов. Кондратьев на звонок URA.RU не ответил. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 7 сентября. Горожанам предстоит избрать 25 депутатов-одномандатников и 12 по партийным спискам.