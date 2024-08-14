Челябинские депутаты устроили потасовку на празднике двора

Депутат Челябинска Иванов: на меня напал мой оппонент Кондратьев
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Утверждение депутатами собрания Калининского района Владимира Шамне на пост и.о. главы. Челябинск, кондратьев андрей
Иванов написал на Кондратьева (на фото) заявление в полицию Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Депутаты Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов и Андрей Кондратьев 14 августа устроили на празднике двора потасовку. Как сообщил URA.RU Иванов, на него напал Кондратьев.

«Я общался с жителями, ко мне подошел Андрей Кондратьев. Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер. Обещал повредить машину облить зеленкой, если я буду ходить на праздники двора. Мне удалось вырваться. Я написал заявление в полицию», — заявил URA.RU Иванов.

Иванов и Кондратьев баллотируются в гордуму по округу №4. Ранее Кондратьев состоял в «Единой России», а Иванов в «Справедливой России». Перед выборами оба они вышли из рядов своих партий. Кондратьев вступил в «Справедливую Россию» и зарегистрировался на выборы от эсеров. Иванов покинув «Справедливую Россию» выдвинулся от «Новых людей». Кондратьев пытался снять Иванова с выборов, но суды проиграл.

«Я связываю нападение с тем, что моя кампания более успешная, чем у Кондратьева. Кроме того, это может быть местью за то, что я обращался к главе СКР Александру Бастрыкину на предмет фальсификации выборных документов „Справедливой России“. Сейчас этим занимается полиция», — сообщил Иванов.

Иванов намерен зафиксировать побои. В распоряжении URA.RU есть направление его на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции изучают видеозаписи, сделанные с домофонов. Кондратьев на звонок URA.RU не ответил.

Выборы в гордуму Челябинска пройдут 7 сентября. Горожанам предстоит избрать 25 депутатов-одномандатников и 12 по партийным спискам.

По словам Иванова, его оппонент применил удушающий прием
По словам Иванова, его оппонент применил удушающий прием
Фото:
Депутат собирается зафиксировать побои
Депутат собирается зафиксировать побои

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Депутаты Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов и Андрей Кондратьев 14 августа устроили на празднике двора потасовку. Как сообщил URA.RU Иванов, на него напал Кондратьев. «Я общался с жителями, ко мне подошел Андрей Кондратьев. Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер. Обещал повредить машину облить зеленкой, если я буду ходить на праздники двора. Мне удалось вырваться. Я написал заявление в полицию», — заявил URA.RU Иванов. Иванов и Кондратьев баллотируются в гордуму по округу №4. Ранее Кондратьев состоял в «Единой России», а Иванов в «Справедливой России». Перед выборами оба они вышли из рядов своих партий. Кондратьев вступил в «Справедливую Россию» и зарегистрировался на выборы от эсеров. Иванов покинув «Справедливую Россию» выдвинулся от «Новых людей». Кондратьев пытался снять Иванова с выборов, но суды проиграл. «Я связываю нападение с тем, что моя кампания более успешная, чем у Кондратьева. Кроме того, это может быть местью за то, что я обращался к главе СКР Александру Бастрыкину на предмет фальсификации выборных документов „Справедливой России“. Сейчас этим занимается полиция», — сообщил Иванов. Иванов намерен зафиксировать побои. В распоряжении URA.RU есть направление его на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции изучают видеозаписи, сделанные с домофонов. Кондратьев на звонок URA.RU не ответил. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 7 сентября. Горожанам предстоит избрать 25 депутатов-одномандатников и 12 по партийным спискам.
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