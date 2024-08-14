14 августа 2024

Во дворе Челябинска две недели не убирают сломанные ураганом деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево упало на машины. Челябинск, буря, стихия, дерево
В челябинском дворе с 31 июля не убирают сломанные деревья Фото:

В одном из дворов на северо-западе Челябинска больше двух недель не убирают поваленные ураганом деревья и ветки. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«С 31 июля не убирают поваленные деревья, висят провода. Живу по Проспекту Победы, 291б. Огромные кучи веток никто не убирает», — сообщила читательница URA.RU.

URA.RU направило запрос в администрацию Калининского района и управляющую компанию «Эйлика». К моменту публикации ответы на них не поступали.

Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Ряд территорий региона оказались затоплены, в них ввели режим ЧС. Последствия прохождения Каспийского циклона устраняются до сих пор.

Деревья сломал ураганный ветер
Деревья сломал ураганный ветер
С 31 июля они лежат во дворе дома
С 31 июля они лежат во дворе дома
Поваленные ветки и висящие провода никто не убирает
Поваленные ветки и висящие провода никто не убирает

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В одном из дворов на северо-западе Челябинска больше двух недель не убирают поваленные ураганом деревья и ветки. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «С 31 июля не убирают поваленные деревья, висят провода. Живу по Проспекту Победы, 291б. Огромные кучи веток никто не убирает», — сообщила читательница URA.RU. URA.RU направило запрос в администрацию Калининского района и управляющую компанию «Эйлика». К моменту публикации ответы на них не поступали. Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Ряд территорий региона оказались затоплены, в них ввели режим ЧС. Последствия прохождения Каспийского циклона устраняются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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