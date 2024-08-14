В одном из дворов на северо-западе Челябинска больше двух недель не убирают поваленные ураганом деревья и ветки. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.
«С 31 июля не убирают поваленные деревья, висят провода. Живу по Проспекту Победы, 291б. Огромные кучи веток никто не убирает», — сообщила читательница URA.RU.
URA.RU направило запрос в администрацию Калининского района и управляющую компанию «Эйлика». К моменту публикации ответы на них не поступали.
Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Ряд территорий региона оказались затоплены, в них ввели режим ЧС. Последствия прохождения Каспийского циклона устраняются до сих пор.
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