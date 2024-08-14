Во дворе Челябинска две недели не убирают сломанные ураганом деревья. Фото

15 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

В челябинском дворе с 31 июля не убирают сломанные деревья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из дворов на северо-западе Челябинска больше двух недель не убирают поваленные ураганом деревья и ветки. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «С 31 июля не убирают поваленные деревья, висят провода. Живу по Проспекту Победы, 291б. Огромные кучи веток никто не убирает», — сообщила читательница URA.RU. URA.RU направило запрос в администрацию Калининского района и управляющую компанию «Эйлика». К моменту публикации ответы на них не поступали. Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Ряд территорий региона оказались затоплены, в них ввели режим ЧС. Последствия прохождения Каспийского циклона устраняются до сих пор. Деревья сломал ураганный ветер Читатель URA.RU С 31 июля они лежат во дворе дома Читатель URA.RU Поваленные ветки и висящие провода никто не убирает Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из дворов на северо-западе Челябинска больше двух недель не убирают поваленные ураганом деревья и ветки. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «С 31 июля не убирают поваленные деревья, висят провода. Живу по Проспекту Победы, 291б. Огромные кучи веток никто не убирает», — сообщила читательница URA.RU. URA.RU направило запрос в администрацию Калининского района и управляющую компанию «Эйлика». К моменту публикации ответы на них не поступали. Сильные дожди с ураганным ветром обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней выпало до семи месячных норм осадков. Ряд территорий региона оказались затоплены, в них ввели режим ЧС. Последствия прохождения Каспийского циклона устраняются до сих пор.