В Челябинске вновь изменили округа перед выборами в городскую думу

Городская дума Челябинска заочно проголосовала за очередную «перенарезку» избирательных округов в преддверии возвращения к прямым выборам, которые назначены на сентябрь. Информация об этом появилась на сайте думы.
«Депутаты заново проголосовали за нарезку округов. Был исправлен ряд неточностей», — пояснили URA.RU в гордуме.
Как рассказал агентству источник, в нескольких округах прошедшая ранее перенарезка оказалась неточной, буквально не учли ряд домов. Поэтому для шести округов — № 10, 11, 12, 17, 20 и 25 — пришлось уточнять границы. Заочно переголосовали по этому вопросу 10 июня.
Изменения связаны с отменой в Челябинске внутригородского деления и возврату к прямым выборам депутатов городской думы. Ранее избиратели выбирали 170 депутатов райсоветов, которые из своего состава определяли 49 депутатов, становившихся депутатами гордумы. Теперь на прямых выборах челябинцы будут выбирать 25 депутатов-одномандатников и 12 — по партийным спискам. Райсоветы Челябинска упразднят, а районные администрации станут подразделениями мэрии
В итоге пять округов было «нарезано» в Курчатовском району, по четыре — в Калининском, Ленинском и Тракторозаводском, три — в Металлургическом и Советском, два — в Центральном. Схему определяла избирательная комиссия Ленинского района, которая, согласно постановлению облизбиркома, с апреля текущего года ответственна за проведение выборов во всем городе.
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