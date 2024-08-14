Ямальская авиакомпания запустила продажу билетов в Екатеринбург на осень и зиму

15 августа 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Билеты в Екатеринбург можно купить уже сейчас (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейс Салехард — Екатеринбург осенью и зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 01.11.2024 по 29.12.2024 рейс 122 Салехард — Екатеринбург», — рассказали на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям. Ранее «Ямал» объявил о начале продажи билетов в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Осенние и зимние рейсы можно оформить с 27.10.2024 по 31.12.2024 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейс Салехард — Екатеринбург осенью и зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 01.11.2024 по 29.12.2024 рейс 122 Салехард — Екатеринбург», — рассказали на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям. Ранее «Ямал» объявил о начале продажи билетов в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Осенние и зимние рейсы можно оформить с 27.10.2024 по 31.12.2024 год.