14 августа 2024

Ямальская авиакомпания запустила продажу билетов в Екатеринбург на осень и зиму

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Билеты в Екатеринбург можно купить уже сейчас (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейс Салехард — Екатеринбург осенью и зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 01.11.2024 по 29.12.2024 рейс 122 Салехард — Екатеринбург», — рассказали на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее «Ямал» объявил о начале продажи билетов в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Осенние и зимние рейсы можно оформить с 27.10.2024 по 31.12.2024 год.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейс Салехард — Екатеринбург осенью и зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 01.11.2024 по 29.12.2024 рейс 122 Салехард — Екатеринбург», — рассказали на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям. Ранее «Ямал» объявил о начале продажи билетов в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Осенние и зимние рейсы можно оформить с 27.10.2024 по 31.12.2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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