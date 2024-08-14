Ямальская авиакомпания запустила продажу билетов в Екатеринбург на осень и зиму

Билеты в Екатеринбург можно купить уже сейчас (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейс Салехард — Екатеринбург осенью и зимой. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С 01.11.2024 по 29.12.2024 рейс 122 Салехард — Екатеринбург», — рассказали на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Вылеты будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее «Ямал» объявил о начале продажи билетов в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Осенние и зимние рейсы можно оформить с 27.10.2024 по 31.12.2024 год.
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