Происшествия ДТП Челябинский подросток взял у отца Chevrolet покатать подруг и перевернулся 15 августа 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Несовершеннолетний водитель и его пассажирки госпитализированы Фото: Илья Московец © URA.RU В Каслинском районе (Челябинская область) 17-летний подросток взял у отца Chevrolet Aveo и перевернулся с двумя девушками в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Не имеющий прав водитель 17 лет за рулем Chevrolet Aveo не справился с управлением. Машину занесло в левый кювет, затем она ударилась о дерево. Происшествие случилось 14 августа в 19:15 на третьем километре дороги Давыдово — Полднево», — сообщили в пресс-службе ведомства. Несовершеннолетний водитель и его пассажирки, девушки 14 и 15 лет, получили травмы. Они в больнице. В пресс-службе добавили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего. Он разрешил сыну взять машину покататься. В отношении отца и сына составлены административные материалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каслинском районе (Челябинская область) 17-летний подросток взял у отца Chevrolet Aveo и перевернулся с двумя девушками в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Не имеющий прав водитель 17 лет за рулем Chevrolet Aveo не справился с управлением. Машину занесло в левый кювет, затем она ударилась о дерево. Происшествие случилось 14 августа в 19:15 на третьем километре дороги Давыдово — Полднево», — сообщили в пресс-службе ведомства. Несовершеннолетний водитель и его пассажирки, девушки 14 и 15 лет, получили травмы. Они в больнице. В пресс-службе добавили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего. Он разрешил сыну взять машину покататься. В отношении отца и сына составлены административные материалы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям