14 августа 2024

Челябинский подросток взял у отца Chevrolet покатать подруг и перевернулся

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Несовершеннолетний водитель и его пассажирки госпитализированы Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) 17-летний подросток взял у отца Chevrolet Aveo и перевернулся с двумя девушками в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Не имеющий прав водитель 17 лет за рулем Chevrolet Aveo не справился с управлением. Машину занесло в левый кювет, затем она ударилась о дерево. Происшествие случилось 14 августа в 19:15 на третьем километре дороги Давыдово — Полднево», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Несовершеннолетний водитель и его пассажирки, девушки 14 и 15 лет, получили травмы. Они в больнице. В пресс-службе добавили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего. Он разрешил сыну взять машину покататься. В отношении отца и сына составлены административные материалы.

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В Каслинском районе (Челябинская область) 17-летний подросток взял у отца Chevrolet Aveo и перевернулся с двумя девушками в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Не имеющий прав водитель 17 лет за рулем Chevrolet Aveo не справился с управлением. Машину занесло в левый кювет, затем она ударилась о дерево. Происшествие случилось 14 августа в 19:15 на третьем километре дороги Давыдово — Полднево», — сообщили в пресс-службе ведомства. Несовершеннолетний водитель и его пассажирки, девушки 14 и 15 лет, получили травмы. Они в больнице. В пресс-службе добавили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего. Он разрешил сыну взять машину покататься. В отношении отца и сына составлены административные материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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