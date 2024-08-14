Мэрия Александровска заплатит 3,4 млн рублей за смерть ребенка на площадке

После инцидента опасные сооружения с площадки убрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Александровска компенсирует моральный вред семье пятилетнего мальчика, который летом 2022 года погиб на детской площадке. До 1 сентября по власти должны передать родителям ребенка 3,4 млн рублей. На заседании думы 15 августа дума Александровска рассматривает поправки в местный бюджет, одна из которых предполагает выделение этой суммы. В распоряжении URA.RU есть документ.

«Определением Александровского городского суда утверждено мировое соглашение между родителями мальчика и администрацией Александровского округа, согласно которому администрация приняла на себя обязанность выплатить им моральный вред в связи с гибелью малолетнего ребенка, расходы по погребению в общей сумме 3 400 000,00 рублей. Оплата должна быть произведена в срок не позднее 1 сентября 2024 года», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В суд родители мальчика обратились в январе 2024 года, а марте они заключили мировое соглашение. Глава Александровска Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

Трагедия произошла 30 июля 2022 года. Пятилетний мальчик играл на детской площадке «Солнышко» на ул. Ленина, 8 в Александровске. На ребенка упали незакрепленные футбольные ворота, он скончался до приезда скорой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Площадка была муниципальной, а вот ворота, как показала позже проверка прокуратуры, бесхозяйными. Их изготовили кустарным способом, и на балансе муниципалитета они не состояли. За три месяца до трагедии, в мае 2022 года, местная прокуратура проводила проверку безопасности детских площадок. В том числе, «Солнышка». Вынесли представление администрации, привлекли к ответственности местного чиновника. За полгода до гибели мальчика на состояние площадки обратил внимание депутат заксобрания Дмитрий Кожанов. После трагедии он писал в соцсетях, что направлял жалобу на портал «Управляем вместе». Ему ответили, что по плану благоустройство площадки проведут в 2025 году.

После смерти ребенка прокуратура опять вышла с проверкой. И установила, что власти Александровска не обеспечили должный контроль за состоянием детской площадки. И это стало одним из условий, способствовавших гибели ребенка. URA.RU уточнило в СУ СК РФ по Пермскому краю, на каком этапе находится расследование уголовного дела. На момент публикации ответ не был получен.