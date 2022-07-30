30 июля 2022
29 июля 2022

В пермском городе на игровой площадке погиб 5-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами Фото:

В городе Александровск (Пермский край) от падения футбольных ворот на площадке получил травмы и скончался 5-летний мальчик. Информация появилась на сайте издания «КП-Пермь».

«Ребенок умер», — сообщает о смерти мальчика ресурс со ссылкой на городской паблик в соцсетях. Инцидент произошел около дома №5 по улице Кирова.

Как пишут свидетели, дети играли на площадке и во время игры опрокидывали футбольные ворота. Несмотря на замечания прохожих, они продолжали опасное развлечение, что привело к падению конструкции на мальчика 5 лет, который скончался до приезда машины скорой помощи.

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В городе Александровск (Пермский край) от падения футбольных ворот на площадке получил травмы и скончался 5-летний мальчик. Информация появилась на сайте издания «КП-Пермь». «Ребенок умер», — сообщает о смерти мальчика ресурс со ссылкой на городской паблик в соцсетях. Инцидент произошел около дома №5 по улице Кирова. Как пишут свидетели, дети играли на площадке и во время игры опрокидывали футбольные ворота. Несмотря на замечания прохожих, они продолжали опасное развлечение, что привело к падению конструкции на мальчика 5 лет, который скончался до приезда машины скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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