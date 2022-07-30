В пермском городе на игровой площадке погиб 5-летний мальчик

В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами
В городе Александровск (Пермский край) от падения футбольных ворот на площадке получил травмы и скончался 5-летний мальчик. Информация появилась на сайте издания «КП-Пермь».
«Ребенок умер», — сообщает о смерти мальчика ресурс со ссылкой на городской паблик в соцсетях. Инцидент произошел около дома №5 по улице Кирова.
Как пишут свидетели, дети играли на площадке и во время игры опрокидывали футбольные ворота. Несмотря на замечания прохожих, они продолжали опасное развлечение, что привело к падению конструкции на мальчика 5 лет, который скончался до приезда машины скорой помощи.
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