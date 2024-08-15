Челябинский министр экологии Лихачев опроверг информацию о досрочной отставке

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Алексей Текслер на заседании Координационного совета по вопросам экологии. Челябинск, лихачев сергей
Сергей Лихачев собирается работать министром до истечения срока контракта Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев опроверг слухи о преждевременной отставке. Об этом он сообщил URA.RU 15 августа.

«Я не писал никаких заявлений об уходе до выборов главы региона, информацию о чем „разгоняют“ в последнее время в интернете. Что же до последующего периода, то всем известно, в силу возраста контракт со мной не может быть продлен. Но в этом ничего нового и, тем более сенсационного, нет», — заявил Лихачев.

На данный момент 67-летний доктор биологических наук Лихачев, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.

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Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев опроверг слухи о преждевременной отставке. Об этом он сообщил URA.RU 15 августа. «Я не писал никаких заявлений об уходе до выборов главы региона, информацию о чем „разгоняют“ в последнее время в интернете. Что же до последующего периода, то всем известно, в силу возраста контракт со мной не может быть продлен. Но в этом ничего нового и, тем более сенсационного, нет», — заявил Лихачев. На данный момент 67-летний доктор биологических наук Лихачев, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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