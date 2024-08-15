Челябинский министр экологии Лихачев опроверг информацию о досрочной отставке

15 августа 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Сергей Лихачев собирается работать министром до истечения срока контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев опроверг слухи о преждевременной отставке. Об этом он сообщил URA.RU 15 августа. «Я не писал никаких заявлений об уходе до выборов главы региона, информацию о чем „разгоняют“ в последнее время в интернете. Что же до последующего периода, то всем известно, в силу возраста контракт со мной не может быть продлен. Но в этом ничего нового и, тем более сенсационного, нет», — заявил Лихачев. На данный момент 67-летний доктор биологических наук Лихачев, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев опроверг слухи о преждевременной отставке. Об этом он сообщил URA.RU 15 августа. «Я не писал никаких заявлений об уходе до выборов главы региона, информацию о чем „разгоняют“ в последнее время в интернете. Что же до последующего периода, то всем известно, в силу возраста контракт со мной не может быть продлен. Но в этом ничего нового и, тем более сенсационного, нет», — заявил Лихачев. На данный момент 67-летний доктор биологических наук Лихачев, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.