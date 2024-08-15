Mash: Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов в РФ

15 августа 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Иноагент Галкин предлагает провести корпоратив для россиян за 80 тысяч евро, пишет Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) выразил готовность отказаться от антироссийских шуток, чтобы проводить корпоративы для граждан России. Это связано с резким уменьшением его доходов от проведения концертов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Иноагент Максим Галкин готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян — из-за резко просевших доходов от концертов. Чтобы подзаработать, артист может работать без импровизаций и читать написанный ему сценарий за 80 тысяч евро», — пишет telegram-канал. Новость по теме Максиму Галкину* отказали в снятии статуса иноагента: как живет и где работает сбежавший юморист Максим Галкин готов провести пять часов в компании состоятельных граждан России за вознаграждение в восемь миллионов рублей. Заказчик имеет право самостоятельно написать сценарий выступления, который артист обязуется выучить и представить как свое собственное творчество. В условиях контракта не предусмотрены какие-либо «красные линии» или темы, которые были бы запрещены к упоминанию во время выступления. К требованиям к заказчику относятся предоставление бутылки 18-летнего виски Macallan, фруктов, нарезок, обеспечение охраны (по специальному соглашению с директором артиста), размещение в номере пятизвездочного отеля (без требования «президентского» номера) и билеты бизнес-класса для перелета из Кипра или Израиля. Стоимость всех этих услуг не должна превышать 500 тысяч рублей. Источники из окружения юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов. В частности, упоминается планирование большого сольного концерта в России до конца 2024 года его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Также сообщается о желании Галкина решить вопрос снятия с себя статуса иностранного агента. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) выразил готовность отказаться от антироссийских шуток, чтобы проводить корпоративы для граждан России. Это связано с резким уменьшением его доходов от проведения концертов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Иноагент Максим Галкин готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян — из-за резко просевших доходов от концертов. Чтобы подзаработать, артист может работать без импровизаций и читать написанный ему сценарий за 80 тысяч евро», — пишет telegram-канал. Максим Галкин готов провести пять часов в компании состоятельных граждан России за вознаграждение в восемь миллионов рублей. Заказчик имеет право самостоятельно написать сценарий выступления, который артист обязуется выучить и представить как свое собственное творчество. В условиях контракта не предусмотрены какие-либо «красные линии» или темы, которые были бы запрещены к упоминанию во время выступления. К требованиям к заказчику относятся предоставление бутылки 18-летнего виски Macallan, фруктов, нарезок, обеспечение охраны (по специальному соглашению с директором артиста), размещение в номере пятизвездочного отеля (без требования «президентского» номера) и билеты бизнес-класса для перелета из Кипра или Израиля. Стоимость всех этих услуг не должна превышать 500 тысяч рублей. Источники из окружения юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов. В частности, упоминается планирование большого сольного концерта в России до конца 2024 года его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Также сообщается о желании Галкина решить вопрос снятия с себя статуса иностранного агента. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом