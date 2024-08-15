Mash: Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов в РФ

Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) выразил готовность отказаться от антироссийских шуток, чтобы проводить корпоративы для граждан России. Это связано с резким уменьшением его доходов от проведения концертов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Иноагент Максим Галкин готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян — из-за резко просевших доходов от концертов. Чтобы подзаработать, артист может работать без импровизаций и читать написанный ему сценарий за 80 тысяч евро», — пишет telegram-канал.
Максим Галкин готов провести пять часов в компании состоятельных граждан России за вознаграждение в восемь миллионов рублей. Заказчик имеет право самостоятельно написать сценарий выступления, который артист обязуется выучить и представить как свое собственное творчество. В условиях контракта не предусмотрены какие-либо «красные линии» или темы, которые были бы запрещены к упоминанию во время выступления.
К требованиям к заказчику относятся предоставление бутылки 18-летнего виски Macallan, фруктов, нарезок, обеспечение охраны (по специальному соглашению с директором артиста), размещение в номере пятизвездочного отеля (без требования «президентского» номера) и билеты бизнес-класса для перелета из Кипра или Израиля. Стоимость всех этих услуг не должна превышать 500 тысяч рублей.
Источники из окружения юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов. В частности, упоминается планирование большого сольного концерта в России до конца 2024 года его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Также сообщается о желании Галкина решить вопрос снятия с себя статуса иностранного агента.
*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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