Максиму Галкину* отказали в снятии статуса иноагента: как живет и где работает сбежавший юморист

Сбежавшему юмористу Максиму Галкину* отказали в снятии статуса иноагента

31 мая 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Галкину* за границей приходится «считать каждую копейку» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шоумен и юморист Максим Галкин не оставляет попыток вернуться в Россию, где он сможет зарабатывать деньги. Для этого Галкину нужно избавиться от статуса иноагента. Но Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу артиста на отказ исключить его из реестра иноагентов. Это уже третья неудачная попытка оспорить решение Минюста в суде. На что сейчас живет и как пытается заработать сбежавший юморист — в материале на URA.RU. Отказы Галкину в кассационных судах Галкин был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Статус иноагента предполагает, что Галкина финансируют из Украины. В России иноагенты могут открывать банковские счета и заниматься бизнесом, но обязаны предоставлять отчеты о целях своей деятельности, полученных доходах и расходах ежеквартально, раз в шесть месяцев или раз в год в зависимости от вида сведений. Иноагенты не могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и бухгалтерского учета. Адвокаты семьи три раза пытались оспорить решение Минюста о включении Галкина в список иноагентов. Первый раз весной прошлого года Галкин обращался в Замоскворецкий районный суд Москвы с жалобой. Второй иск артист подал в прошлом месяце. Третий отказ получил от Второго кассационного суда общей юрисдикции 29 мая 2024 года. Представитель шоумена Екатерина Зубань считает, что решение Минюста затрагивает права и свободы Галкина. По ее словам, он никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран. Статус иноагента также нарушает права юмориста на перемещение и он не может вернуться в Россию. Почему Галкин хочет выйти из реестра иноагентов Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева испытывают серьезные финансовые трудности и «считают копейки» за границей, заявил народный артист России Юрий Назаров. Именно поэтому они хотят вернуться в Россию. Назаров назвал супругов «паршивыми предателями» и отметил, что только в России они могли «ломит такие сумасшедшие цены на билеты». «Европа и Израиль не щедрые… Это русский готов был копить рубли, чтобы купить билет на концерт Аллы Борисовны. И только в России они могли ломить такие сумасшедшие цены на билеты. А кому они сдались в Европе?» — сказал Назаров в интервью «Аргументам и фактам». Только в России Пугачева и Галкин могли «ломить цены на билеты», считает Назаров Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Как Галкин живет за границей С Назаровым согласен также певец и композитор Юрий Лоза, который считает, что Галкину и Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку». Артистам приходится давать концерты на маленьких площадях, отсуда и денежные затруднения. Израиль страна небольшая и залы там тоже крошечные, поясняет Лоза. «Тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — говорит Лоза. Как Галкин поддержал Харьков В конце мая 2024 года Галкин в соцсетях вновь негативно высказался о России. Он опубликовал снимок украинского мальчика, который сдавал тест ДНК. Его отец пропал без вести во время пожара в гипермаркете. Галкин высказал соболезнования пострадавшим и сказал, что поддерживает Харьков «всем сердцем». Россию он при этом в шутку назвал «могущественной и ядерной» и обвинив в нанесении якобы удара по городу. * Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоумен и юморист Максим Галкин не оставляет попыток вернуться в Россию, где он сможет зарабатывать деньги. Для этого Галкину нужно избавиться от статуса иноагента. Но Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу артиста на отказ исключить его из реестра иноагентов. Это уже третья неудачная попытка оспорить решение Минюста в суде. На что сейчас живет и как пытается заработать сбежавший юморист — в материале на URA.RU. Галкин был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Статус иноагента предполагает, что Галкина финансируют из Украины. В России иноагенты могут открывать банковские счета и заниматься бизнесом, но обязаны предоставлять отчеты о целях своей деятельности, полученных доходах и расходах ежеквартально, раз в шесть месяцев или раз в год в зависимости от вида сведений. Иноагенты не могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и бухгалтерского учета. Адвокаты семьи три раза пытались оспорить решение Минюста о включении Галкина в список иноагентов. Первый раз весной прошлого года Галкин обращался в Замоскворецкий районный суд Москвы с жалобой. Второй иск артист подал в прошлом месяце. Третий отказ получил от Второго кассационного суда общей юрисдикции 29 мая 2024 года. Представитель шоумена Екатерина Зубань считает, что решение Минюста затрагивает права и свободы Галкина. По ее словам, он никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран. Статус иноагента также нарушает права юмориста на перемещение и он не может вернуться в Россию. Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева испытывают серьезные финансовые трудности и «считают копейки» за границей, заявил народный артист России Юрий Назаров. Именно поэтому они хотят вернуться в Россию. Назаров назвал супругов «паршивыми предателями» и отметил, что только в России они могли «ломит такие сумасшедшие цены на билеты». «Европа и Израиль не щедрые… Это русский готов был копить рубли, чтобы купить билет на концерт Аллы Борисовны. И только в России они могли ломить такие сумасшедшие цены на билеты. А кому они сдались в Европе?» — сказал Назаров в интервью «Аргументам и фактам». С Назаровым согласен также певец и композитор Юрий Лоза, который считает, что Галкину и Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку». Артистам приходится давать концерты на маленьких площадях, отсуда и денежные затруднения. Израиль страна небольшая и залы там тоже крошечные, поясняет Лоза. «Тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — говорит Лоза. В конце мая 2024 года Галкин в соцсетях вновь негативно высказался о России. Он опубликовал снимок украинского мальчика, который сдавал тест ДНК. Его отец пропал без вести во время пожара в гипермаркете. Галкин высказал соболезнования пострадавшим и сказал, что поддерживает Харьков «всем сердцем». Россию он при этом в шутку назвал «могущественной и ядерной» и обвинив в нанесении якобы удара по городу. * Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России