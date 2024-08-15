В Челябинске в выходные 17 и 18 августа пройдут несколько фестивалей, концерт популярных блогеров и выставка цветов. Жители города увидят ростовых кукол и фильмы под открытым небом. О том, где отметят день рождения Бабы Яги, состоится афтерпати и модный показ — в материале URA.RU.
Фестивали и выставки этих выходных
Фестиваль автомобильной культуры на Урале — Parking place состоится 17 августа. На территории пространства Svoboda2 расположится выставка 70 автомобилей, интерактивные зоны, фотозона, фудкорт. Пройдут также конкурсы и розыгрыши. Вечер закончится афтерпати. Стоимость участия — 500 рублей.
Выставка цветов и плодов откроется в эту субботу, 17 августа. Помимо большого разнообразия растений для гостей организуют шоу ростовых кукол и ходулистов в образах героев русских сказок, мастер-классы и спектакли. На главной сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы города.
Областной фестиваль традиционной культуры «Яблочный спас» пройдет 18 августа в сквере «Семьи». Там выступят фольклорные коллективы, пройдут мастер-класс ремесел, народные забавы, ярмарка изделий ручной работ и конкурс по готовке варенья. Также гостей угостят чаем из настоящего жарового самовара.
Поездка в гости к осетрам и собакам хаски
В субботу, 17 августа посетить осетровую ферму в поселке Кунашак предлагает сообщество «Айда со мной!». В программу экскурсии включается рассказ об осетре, кормление рыб, подводная съемка и дегустация ухи. Для взрослых поездка обойдется в 1300 рублей, а для детей — 1200 рублей.
Отметить день рождения Бабы Яги предлагают в хаски-центре «Аквилон». В эти выходные там пройдет спортивные игры на надувном ринге с боксом, бегом и прыжками. Также гостей программы ожидает посещение питомника, пенная вечеринка, фотосессия с собаками, бассейн и аниматоры. Стоимость такого отдыха начинается — от 790 рублей.
Концерт блогеров, настольные игры и авторский проект
Блогеры Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка выступят в Челябинске 18 августа на площадке МТС Live Холл. Концертная программа включит в себя популярные в соцсетях песни «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ» и другие. Стоимость — от 900 рублей.
В усадьбе Рябинина 18 августа шесть дизайнеров устроят презентацию коллекций. Участников и гостей мероприятия «Джаз. Мода. Вино» ждет дефиле моделей под музыкальные композиции джазовых исполнителей Челябинска. Стоимость посещения 2500 рублей.
В Библиотеке имени Пушкина 18 августа пройдут бесплатные игры в мафию и квиз на азиатскую тематику. Участники смогут поговорить о своих айдолах, аниме, дорамах и мангах. После пройдет авторская вариация игры мафия — «Мафия. Бесы», где гости станут героями произведений писателя Достоевского.
Мероприятия в челябинских парках
Фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в трех челябинских парках. В парке Металлург 17 августа покажут комедию «Каникулы строгого режима», а в парке Гагарина пройдет ночной сеанс, где представят кинокартину «Свадьба в Малиновке». На следующий день в парке «Сад Победы» покажут незримое кино. Вход свободный.
Возле памятника Куратову 17 августа в 9:00 пройдет утренняя зарядка с чемпионами в боксе и баскетболе. Для челябинцев соберутся лучшие баскетболисты и боксеры региона. Ведущими тренировки станут члены команды «Челбаскет»: Иван Нелюбов, Евгений Борисов, Андрей Семенов, Алексей Смолин, Дмитрий Якунин, Дмитрий Шукаев и другие. Участие бесплатное.
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