Челябинцев в выходные ждет выставка авто, мафия, концерт блогеров и афтерпати. Афиша

16 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинск с концертом приедет блогер Лизогуб Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в выходные 17 и 18 августа пройдут несколько фестивалей, концерт популярных блогеров и выставка цветов. Жители города увидят ростовых кукол и фильмы под открытым небом. О том, где отметят день рождения Бабы Яги, состоится афтерпати и модный показ — в материале URA.RU. Фестивали и выставки этих выходных Фестиваль автомобильной культуры на Урале — Parking place состоится 17 августа. На территории пространства Svoboda2 расположится выставка 70 автомобилей, интерактивные зоны, фотозона, фудкорт. Пройдут также конкурсы и розыгрыши. Вечер закончится афтерпати. Стоимость участия — 500 рублей. Выставка цветов и плодов пройдет в 21 раз Фото: Николай Бастриков © URA.RU Выставка цветов и плодов откроется в эту субботу, 17 августа. Помимо большого разнообразия растений для гостей организуют шоу ростовых кукол и ходулистов в образах героев русских сказок, мастер-классы и спектакли. На главной сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы города. Областной фестиваль традиционной культуры «Яблочный спас» пройдет 18 августа в сквере «Семьи». Там выступят фольклорные коллективы, пройдут мастер-класс ремесел, народные забавы, ярмарка изделий ручной работ и конкурс по готовке варенья. Также гостей угостят чаем из настоящего жарового самовара. Поездка в гости к осетрам и собакам хаски В субботу, 17 августа посетить осетровую ферму в поселке Кунашак предлагает сообщество «Айда со мной!». В программу экскурсии включается рассказ об осетре, кормление рыб, подводная съемка и дегустация ухи. Для взрослых поездка обойдется в 1300 рублей, а для детей — 1200 рублей. На экскурсии пройдет дегустация ухи из осетра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отметить день рождения Бабы Яги предлагают в хаски-центре «Аквилон». В эти выходные там пройдет спортивные игры на надувном ринге с боксом, бегом и прыжками. Также гостей программы ожидает посещение питомника, пенная вечеринка, фотосессия с собаками, бассейн и аниматоры. Стоимость такого отдыха начинается — от 790 рублей. Концерт блогеров, настольные игры и авторский проект Блогеры Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка выступят в Челябинске 18 августа на площадке МТС Live Холл. Концертная программа включит в себя популярные в соцсетях песни «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ» и другие. Стоимость — от 900 рублей. Модный показ был перенесен с 14 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU В усадьбе Рябинина 18 августа шесть дизайнеров устроят презентацию коллекций. Участников и гостей мероприятия «Джаз. Мода. Вино» ждет дефиле моделей под музыкальные композиции джазовых исполнителей Челябинска. Стоимость посещения 2500 рублей.



В Библиотеке имени Пушкина 18 августа пройдут бесплатные игры в мафию и квиз на азиатскую тематику. Участники смогут поговорить о своих айдолах, аниме, дорамах и мангах. После пройдет авторская вариация игры мафия — «Мафия. Бесы», где гости станут героями произведений писателя Достоевского. Мероприятия в челябинских парках Фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в трех челябинских парках. В парке Металлург 17 августа покажут комедию «Каникулы строгого режима», а в парке Гагарина пройдет ночной сеанс, где представят кинокартину «Свадьба в Малиновке». На следующий день в парке «Сад Победы» покажут незримое кино. Вход свободный. Возле памятника Куратову 17 августа в 9:00 пройдет утренняя зарядка с чемпионами в боксе и баскетболе. Для челябинцев соберутся лучшие баскетболисты и боксеры региона. Ведущими тренировки станут члены команды «Челбаскет»: Иван Нелюбов, Евгений Борисов, Андрей Семенов, Алексей Смолин, Дмитрий Якунин, Дмитрий Шукаев и другие. Участие бесплатное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные 17 и 18 августа пройдут несколько фестивалей, концерт популярных блогеров и выставка цветов. Жители города увидят ростовых кукол и фильмы под открытым небом. О том, где отметят день рождения Бабы Яги, состоится афтерпати и модный показ — в материале URA.RU. Фестиваль автомобильной культуры на Урале — Parking place состоится 17 августа. На территории пространства Svoboda2 расположится выставка 70 автомобилей, интерактивные зоны, фотозона, фудкорт. Пройдут также конкурсы и розыгрыши. Вечер закончится афтерпати. Стоимость участия — 500 рублей. Выставка цветов и плодов откроется в эту субботу, 17 августа. Помимо большого разнообразия растений для гостей организуют шоу ростовых кукол и ходулистов в образах героев русских сказок, мастер-классы и спектакли. На главной сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы города. Областной фестиваль традиционной культуры «Яблочный спас» пройдет 18 августа в сквере «Семьи». Там выступят фольклорные коллективы, пройдут мастер-класс ремесел, народные забавы, ярмарка изделий ручной работ и конкурс по готовке варенья. Также гостей угостят чаем из настоящего жарового самовара. В субботу, 17 августа посетить осетровую ферму в поселке Кунашак предлагает сообщество «Айда со мной!». В программу экскурсии включается рассказ об осетре, кормление рыб, подводная съемка и дегустация ухи. Для взрослых поездка обойдется в 1300 рублей, а для детей — 1200 рублей. Отметить день рождения Бабы Яги предлагают в хаски-центре «Аквилон». В эти выходные там пройдет спортивные игры на надувном ринге с боксом, бегом и прыжками. Также гостей программы ожидает посещение питомника, пенная вечеринка, фотосессия с собаками, бассейн и аниматоры. Стоимость такого отдыха начинается — от 790 рублей. Блогеры Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка выступят в Челябинске 18 августа на площадке МТС Live Холл. Концертная программа включит в себя популярные в соцсетях песни «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ» и другие. Стоимость — от 900 рублей. В усадьбе Рябинина 18 августа шесть дизайнеров устроят презентацию коллекций. Участников и гостей мероприятия «Джаз. Мода. Вино» ждет дефиле моделей под музыкальные композиции джазовых исполнителей Челябинска. Стоимость посещения 2500 рублей. В Библиотеке имени Пушкина 18 августа пройдут бесплатные игры в мафию и квиз на азиатскую тематику. Участники смогут поговорить о своих айдолах, аниме, дорамах и мангах. После пройдет авторская вариация игры мафия — «Мафия. Бесы», где гости станут героями произведений писателя Достоевского. Фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в трех челябинских парках. В парке Металлург 17 августа покажут комедию «Каникулы строгого режима», а в парке Гагарина пройдет ночной сеанс, где представят кинокартину «Свадьба в Малиновке». На следующий день в парке «Сад Победы» покажут незримое кино. Вход свободный. Возле памятника Куратову 17 августа в 9:00 пройдет утренняя зарядка с чемпионами в боксе и баскетболе. Для челябинцев соберутся лучшие баскетболисты и боксеры региона. Ведущими тренировки станут члены команды «Челбаскет»: Иван Нелюбов, Евгений Борисов, Андрей Семенов, Алексей Смолин, Дмитрий Якунин, Дмитрий Шукаев и другие. Участие бесплатное.