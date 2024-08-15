Полицейские в центре Кургана задержали двух агитаторов на выборах. Фото

15 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Полиция подозревает агитаторов в Кургане в нарушении закона о митингах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Полицейские задержали в центре Кургана двух агитаторов «Партии пенсионеров» из-за того, что волонтеров заподозрили в нарушении закона о митингах. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Сотрудники полиции задержали двух агитаторов, один из которых был в костюме динозавра. Агитаторов заподозрили в нарушении закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“. В том числе, это связано с запретом скрывать свое лицо при проведении агитации, а также правилами проведения одиночного пикета», — рассказал источник. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до руководителя реготделения партии Ярослава Климко. Вопросы по теме URA.RU направило в УМВД России по Курганской области. В полиции ответили, что прокомментируют ситуацию позднее. 8 сентября в Кургане состоятся выборы в гордуму. В них также участвуют представители партий «Единая Россия», «Новые люди» КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Активистов задержали 14 августа Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали в центре Кургана двух агитаторов «Партии пенсионеров» из-за того, что волонтеров заподозрили в нарушении закона о митингах. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Сотрудники полиции задержали двух агитаторов, один из которых был в костюме динозавра. Агитаторов заподозрили в нарушении закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“. В том числе, это связано с запретом скрывать свое лицо при проведении агитации, а также правилами проведения одиночного пикета», — рассказал источник. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до руководителя реготделения партии Ярослава Климко. Вопросы по теме URA.RU направило в УМВД России по Курганской области. В полиции ответили, что прокомментируют ситуацию позднее. 8 сентября в Кургане состоятся выборы в гордуму. В них также участвуют представители партий «Единая Россия», «Новые люди» КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».