Правительство создает для россиян альтернативу отдыху в Альпах

Новые аквапарки и горнолыжные комплексы в регионах России станут альтернативой популярным зарубежным курортам. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительно свыше 6,5 млрд рублей из резервного фонда правительства на льготные кредиты для инвестпроектов в сфере туризма. Эксперты объяснили URA.RU, что новые объекты привлекут россиян, которые привыкли ездить за рубеж, и иностранных туристов.
О выделении субсидий на льготные кредиты для туриндустрии Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства. Он напомнил слова президента Владимира Путина, что отрасль открывает перспективы для развития экономики, создания рабочих мест, расширения предпринимательской и творческой инициативы. Дополнительно выделенные деньги позволят обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, включенных в программу льготного кредитования, ответил премьер-министр.
«Рассчитываем, что выделение такой субсидии позволит инвесторам ускорить все работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе семейного», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Программу льготного кредитования в сфере туризма правительство запустило в 2021 году. В ней уже участвует более 200 проектов, субсидируемый кредитный портфель составляет 870 млрд рублей, сообщили в правительстве.
Горнолыжное направление и аквапарки, на которых акцентировал внимание Мишустин, открывают россиянам возможности активного отдыха, которые раньше они находили за рубежом, считает председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев. «Сейчас востребованы круглогодичные точки притяжения. Мало построить отель, людям нужна активная составляющая. Аквапарк доступен круглый год, и когда он есть неподалеку, люди могут отдохнуть, не выезжая на море.
Сейчас у многих стало меньше возможностей летать за границу. Развитие туристических объектов в регионах — альтернатива зарубежным курортам», — говорит эксперт.
Перед властями стоит задача — создавать новые точки роста туристической отрасли, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Это Алтай, Байкал, Приморье, Сахалин, Калининградская область, Якутия и другие. Туристическая отрасль сегодня является одной из приоритетных, поскольку инвестиции в нее дают довольно быстрые эффекты для экономики. Отель начинает приносить прибыль уже через несколько лет, а глэмпинги, кемпинги и другие быстровозводимые средства размещения — еще быстрее. Такие проекты быстро реализуются, открываются рабочие места, а туристы получают больше выбора, куда отправиться на отдых», — резюмировал собеседник агентства.
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