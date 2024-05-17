Внутренний туризм выйдет на новый уровень

Для этого отрасль перезагрузят в регионах

17 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Для развития автотуризма, будут продуманы новые маршруты по историческим местам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Туристическую отрасль в России ждет перезагрузка — для этого правительство направит ресурсы в помощь регионам. Так эксперты трактуют отчет главы Росимущества Вадима Яковенко премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров, а также об инвестировании в один из курортов порядка 35 миллиардов рублей. По их словам, у властей ей все ресурсы, чтобы помочь субъектам выполнить эту задачу. Кроме инвестиционных вложений, Росимущество передало для развития курорта Лаго-Наки в Республике Адыгея 1,5 тыс. гектар. Предполагается, что после всех вложений место будут посещать около 500 тысяч туристов, что позволит значительно увеличить доход и вложения в соответствии с задачами, поставленными президентом. Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автотуризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Те ресурсы, те активы, которые необходимы федеральным органам исполнительной власти, региональным органам для осуществления своих полномочий, да и для государственных унитарных и муниципальных предприятий разного вида, форм собственности. Качество использования этих активов напрямую влияет на доходы бюджета», — рассказал Мишустин Парламентарии сейчас уделяют особое внимание улучшению инфраструктуры легализации существующих мест размещения и отдыха туристов, рассказала URA.RU замред комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач. Она напомнила, что законопроект в этой части уже принят в первом чтении. Гостиницы, кемпинги, глемпинг, модульные отели — к ним должны предъявляться единые требования. Наша задача — разработать их и определить понятийный аппарат: что мы имеем ввиду, скажем так, под этими средствами размещения. Нам с коллегами необходимо легализовать средства размещения, которые уже существуют в регионах. Пока законопроект принят только в первом чтении», — прокомментировала Лобач. Новость по теме Плохие дороги и сервис мешают туристам приезжать в брендовые курганские места Необходимо продумать и финансовую составляющую, поделилась политик, поскольку перелет, даже на Дальний Восток или другие отдаленные от центральной части территории в пределах страны, для многодетной семьи выйдет в «круглую сумму». «Если мы говорим о популяризации внутреннего туризма, нужно думать и его доступности для наших граждан в первую очередь. Если это многодетная семья, путешествие, значит, как-то надо сделать льготы тоже — без них может выйти приличная сумма, которая отпугивает потенциальных туристов», — прокомментировала парламентарий. Также она отметила необходимость введения кодекса туриста для иностранных граждан, где будут прописаны традиции и ценности государства, чтобы приезжающие с уважением относились к культуре России. «Сейчас этот должно происходить на уровне туроператоров, они должны рассказывать о стране, в которой работают, с гордостью и уважением, а в дальнейшем такая инициатива тоже будет предложена», — заключила представитель Госдумы. Для развития иностранного туриста в первую очередь необходимо продумать банковскую систему. В этом уверен Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Проект должен дать возможность иностранному туристу оформить карту „Мир“ дистанционно, а прибывая в страну — положить деньги на счет этой карты и уже спокойно ей пользоваться по всей территории России», — поделился эксперт Представитель туристической отрасли отметил и то, что у российских регионов большой потенциал, который еще предстоит реализовать. «Вы знаете, что президент поручил к 2030 году удвоить фактически показатели ВВП, в том числе и за счет вклада от туризма. Сейчас он составляет около 2,5% процентов, его необходимо увеличить до 5%, и это тоже, знаете, не предел. Это всего лишь первый шаг», — заключил Уманский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристическую отрасль в России ждет перезагрузка — для этого правительство направит ресурсы в помощь регионам. Так эксперты трактуют отчет главы Росимущества Вадима Яковенко премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров, а также об инвестировании в один из курортов порядка 35 миллиардов рублей. По их словам, у властей ей все ресурсы, чтобы помочь субъектам выполнить эту задачу. Кроме инвестиционных вложений, Росимущество передало для развития курорта Лаго-Наки в Республике Адыгея 1,5 тыс. гектар. Предполагается, что после всех вложений место будут посещать около 500 тысяч туристов, что позволит значительно увеличить доход и вложения в соответствии с задачами, поставленными президентом. «Те ресурсы, те активы, которые необходимы федеральным органам исполнительной власти, региональным органам для осуществления своих полномочий, да и для государственных унитарных и муниципальных предприятий разного вида, форм собственности. Качество использования этих активов напрямую влияет на доходы бюджета», — рассказал Мишустин Парламентарии сейчас уделяют особое внимание улучшению инфраструктуры легализации существующих мест размещения и отдыха туристов, рассказала URA.RU замред комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач. Она напомнила, что законопроект в этой части уже принят в первом чтении. Необходимо продумать и финансовую составляющую, поделилась политик, поскольку перелет, даже на Дальний Восток или другие отдаленные от центральной части территории в пределах страны, для многодетной семьи выйдет в «круглую сумму». «Если мы говорим о популяризации внутреннего туризма, нужно думать и его доступности для наших граждан в первую очередь. Если это многодетная семья, путешествие, значит, как-то надо сделать льготы тоже — без них может выйти приличная сумма, которая отпугивает потенциальных туристов», — прокомментировала парламентарий. Также она отметила необходимость введения кодекса туриста для иностранных граждан, где будут прописаны традиции и ценности государства, чтобы приезжающие с уважением относились к культуре России. «Сейчас этот должно происходить на уровне туроператоров, они должны рассказывать о стране, в которой работают, с гордостью и уважением, а в дальнейшем такая инициатива тоже будет предложена», — заключила представитель Госдумы. Для развития иностранного туриста в первую очередь необходимо продумать банковскую систему. В этом уверен Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Проект должен дать возможность иностранному туристу оформить карту „Мир“ дистанционно, а прибывая в страну — положить деньги на счет этой карты и уже спокойно ей пользоваться по всей территории России», — поделился эксперт Представитель туристической отрасли отметил и то, что у российских регионов большой потенциал, который еще предстоит реализовать. «Вы знаете, что президент поручил к 2030 году удвоить фактически показатели ВВП, в том числе и за счет вклада от туризма. Сейчас он составляет около 2,5% процентов, его необходимо увеличить до 5%, и это тоже, знаете, не предел. Это всего лишь первый шаг», — заключил Уманский.