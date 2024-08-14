14 августа 2024

Суд отказался выпустить на свободу директора пермской стройфирмы Микова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Краевой суд 15.08.2024
Обвиняемый останется под стражей Фото:
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Задержание главы управления капстроительства мэрии Перми

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу директора ООО «Трест №6» Сергея Микова на арест и оставил его под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Руководитель строительной компании участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

«Жалобу защиты обвиняемого оставить без удовлетворения. Оставить под стражей в СИЗО», — передает корреспондент агентства решение судьи Ларисы Чащухиной. Сергей Миков пробудет в СИЗО до 7 октября.

Директора строительной организации ООО «Трест №6» Сергея Микова обвиняют в передаче взятки главе управления капитального строительства мэрии Перми Ирине Чирковой. По версии следствия, сумма взятки составила 5,5 млн рублей. За эти деньги чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. Чиркову и Микова задержали 8 августа 2024 года, а после заключили под стражу.

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Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу директора ООО «Трест №6» Сергея Микова на арест и оставил его под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Руководитель строительной компании участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. «Жалобу защиты обвиняемого оставить без удовлетворения. Оставить под стражей в СИЗО», — передает корреспондент агентства решение судьи Ларисы Чащухиной. Сергей Миков пробудет в СИЗО до 7 октября. Директора строительной организации ООО «Трест №6» Сергея Микова обвиняют в передаче взятки главе управления капитального строительства мэрии Перми Ирине Чирковой. По версии следствия, сумма взятки составила 5,5 млн рублей. За эти деньги чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. Чиркову и Микова задержали 8 августа 2024 года, а после заключили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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