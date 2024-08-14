Суд отказался выпустить на свободу директора пермской стройфирмы Микова

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу директора ООО «Трест №6» Сергея Микова на арест и оставил его под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Руководитель строительной компании участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.
«Жалобу защиты обвиняемого оставить без удовлетворения. Оставить под стражей в СИЗО», — передает корреспондент агентства решение судьи Ларисы Чащухиной. Сергей Миков пробудет в СИЗО до 7 октября.
Директора строительной организации ООО «Трест №6» Сергея Микова обвиняют в передаче взятки главе управления капитального строительства мэрии Перми Ирине Чирковой. По версии следствия, сумма взятки составила 5,5 млн рублей. За эти деньги чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. Чиркову и Микова задержали 8 августа 2024 года, а после заключили под стражу.
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