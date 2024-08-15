Обвиняемого в изнасиловании трехлетнего ребенка пермяка признали вменяемым

Сейчас обвиняемый содержится под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Елохи Пермского края, обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочки, признан вменяемым. Это показала психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Перми, рассказала URA.RU тетя девочки Ирина (имя изменено — URA.RU). При этом, по словам женщины, следствие ходатайствовало о проведении обвиняемому еще одной комплексной психиатрической экспертизы, которая будет проведена в другом регионе.

«Его [обвиняемого] возили на экспертизу в Пермь, признали вменяемым. Но следствие вышло в суд с ходатайством о продлении ему меры пресечения. Следователь пояснил, что это необходимо, чтобы провести комплексную психологу-психиатрическую экспертизу», — сказала Ирина.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю агентству подтвердили, что мужчине назначена комплексную психологу-психиатрическую экспертиза. При этом в ведомстве подчеркнули, что «заключение эксперта еще не изготовлено».

В совершении преступления обвиняется сосед ребенка — 30-летний житель села Елохи. Ранее суд продлил ему срок содержания под стражей до 17 ноября. По версии следствия, в июне этого года мужчина изнасиловал девочку. Об этой истории подробно рассказывало URA.RU. Свою вину в содеянном житель села Елохи признал полностью.