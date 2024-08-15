Казачий атаман требует наказать свердловского депутата за превышение полномочий

15 августа 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Игорь Ушанов (по центру) незаконно подключился к водопроводу, считают общественники Фото: Илья Московец © URA.RU Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией, возглавляемый казачьим атаманом Георгием Соболевым, попросил прокурора Сысерти (Свердловская область) проверить депутата местной думы Игоря Ушанова. По версии общественников, он незаконно подключился к водопроводу. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Прошу провести проверку в отношении должностных лиц администрации Сысертского городского округа при заключении договора на подключение холодного водоснабжения к жилому дому по адресу: Сысерть, ул. Шейнкмана, 16, а также в отношении депутата Игоря Ушанова на предмет незаконного подключения к системе городского водоснабжения», — говорится в обращении. Претензии фонда к Ушанову связаны с тем, что он заключил с МУП ЖКХ «Сысертское» договор на подключение к водоснабжению несмотря на то, что работ, необходимых для прокладки водопровода к дому на ул. Шейнкмана проведено не было. Таким образом, как полагают общественники, Ушанов незаконно подключился к городской сети водоснабжения. По итогам проверки общественники просят прокуратуру привлечь виновных лиц к ответственности. Сам Ушанов комментировать подробности истории корреспонденту URA.RU отказался. Игорь Ушанов был избран в Сысертскую думу в 2022-м году. Также он занимает должность председателя правления областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане, помощника депутата Государственной Думы Льва Ковпака. Недавно фамилия Ушанова уже всплывала в информационной повестке, когда он подрался с общественником Алексеем Бондаревым. В ходе конфликта депутат кричал, что «интересы государства превыше всего». Впрочем, сам Ушанов утверждает, что никакой драки не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией, возглавляемый казачьим атаманом Георгием Соболевым, попросил прокурора Сысерти (Свердловская область) проверить депутата местной думы Игоря Ушанова. По версии общественников, он незаконно подключился к водопроводу. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Прошу провести проверку в отношении должностных лиц администрации Сысертского городского округа при заключении договора на подключение холодного водоснабжения к жилому дому по адресу: Сысерть, ул. Шейнкмана, 16, а также в отношении депутата Игоря Ушанова на предмет незаконного подключения к системе городского водоснабжения», — говорится в обращении. Претензии фонда к Ушанову связаны с тем, что он заключил с МУП ЖКХ «Сысертское» договор на подключение к водоснабжению несмотря на то, что работ, необходимых для прокладки водопровода к дому на ул. Шейнкмана проведено не было. Таким образом, как полагают общественники, Ушанов незаконно подключился к городской сети водоснабжения. По итогам проверки общественники просят прокуратуру привлечь виновных лиц к ответственности. Сам Ушанов комментировать подробности истории корреспонденту URA.RU отказался. Игорь Ушанов был избран в Сысертскую думу в 2022-м году. Также он занимает должность председателя правления областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане, помощника депутата Государственной Думы Льва Ковпака. Недавно фамилия Ушанова уже всплывала в информационной повестке, когда он подрался с общественником Алексеем Бондаревым. В ходе конфликта депутат кричал, что «интересы государства превыше всего». Впрочем, сам Ушанов утверждает, что никакой драки не было.