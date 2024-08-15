Детали для Lada Vesta и Largus начали выпускать в Челябинской области

Детали для автомобилей Lada Vesta и Largus начали выпускать в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП).
«НПО „БелМаг“ наладил в Магнитогорске выпуск узлов подвески и рулевой системы для Lada Largus и Vesta, а также „Газель Next“. Инвестиции в создание производства составили около 300 млн рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ФРП, которое имеется в распоряжении редакции.
Большую часть этих инвестиций, в размере 222 млн рублей, составил льготный заем по спецпрограмме ФРП «Автокомпоненты». На этим средства предприятие запустило дополнительное производство шаровых опор и рулевых наконечников до 360 тысяч опор и до 500 тысяч наконечников в год. Прежде для Lada Largus и «Газель Next» использовались шаровые опоры словацкого завода немецкой компании.
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