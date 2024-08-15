15 августа 2024

Детали для Lada Vesta и Largus начали выпускать в Челябинской области

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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, женщина на производстве, автозавод, аз урал, группа газ, автомобиль урал
Рабочие собирают ключевые автокомпоненты для отечественных автомобилей (фото из архива) Фото:

Детали для автомобилей Lada Vesta и Largus начали выпускать в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП).

«НПО „БелМаг“ наладил в Магнитогорске выпуск узлов подвески и рулевой системы для Lada Largus и Vesta, а также „Газель Next“. Инвестиции в создание производства составили около 300 млн рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ФРП, которое имеется в распоряжении редакции.

Большую часть этих инвестиций, в размере 222 млн рублей, составил льготный заем по спецпрограмме ФРП «Автокомпоненты». На этим средства предприятие запустило дополнительное производство шаровых опор и рулевых наконечников до 360 тысяч опор и до 500 тысяч наконечников в год. Прежде для Lada Largus и «Газель Next» использовались шаровые опоры словацкого завода немецкой компании.

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Детали для автомобилей Lada Vesta и Largus начали выпускать в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП). «НПО „БелМаг“ наладил в Магнитогорске выпуск узлов подвески и рулевой системы для Lada Largus и Vesta, а также „Газель Next“. Инвестиции в создание производства составили около 300 млн рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ФРП, которое имеется в распоряжении редакции. Большую часть этих инвестиций, в размере 222 млн рублей, составил льготный заем по спецпрограмме ФРП «Автокомпоненты». На этим средства предприятие запустило дополнительное производство шаровых опор и рулевых наконечников до 360 тысяч опор и до 500 тысяч наконечников в год. Прежде для Lada Largus и «Газель Next» использовались шаровые опоры словацкого завода немецкой компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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