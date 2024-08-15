15 августа 2024

Родственница трехлетней девочки, которую изнасиловал сосед, рассказала о ее состоянии

Изнасилованная пермяком трехлетняя девочка, остается в сопровождении психологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Пострадавшую выписали из пермской больницы, где она восстанавливалась после изнасилования Фото:

Трехлетняя жительница села Елохи (Пермский край) Ева*, которую изнасиловал сосед, выписана из пермской больницы. Сейчас ребенок восстанавливается, постепенно начиная ходить с помощью ходунков и в сопровождении мамы. Об этом URA.RU рассказала тетя девочки Ирина*. По ее словам, пострадавшая находится на сопровождении психологов.

«Ева постепенно приходит в себя, в кругу семьи она начала говорить. Понемногу ходит — с ходунками либо за ручку в сопровождении мамы. В больнице Еве установили калоприемник, поскольку у нее повреждение прямой кишки», — сказала Ирина. Родственница пострадавшей также отметила, что после случившегося Ева пугается громких голосов взрослых. «Когда Ева слышит голоса взрослых, даже знакомых, она глаза округляет — боится, голову опускает вниз», — добавила собеседница агентства.

Преступление, о котором рассказывало URA.RU, было совершено в июне этого года. Ребенок чудом остался жив после изнасилования. В содеянном обвиняется сосед ребенка — 30-летний житель села Елохи. Сейчас он находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

*Имена героев публикации изменены

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Трехлетняя жительница села Елохи (Пермский край) Ева*, которую изнасиловал сосед, выписана из пермской больницы. Сейчас ребенок восстанавливается, постепенно начиная ходить с помощью ходунков и в сопровождении мамы. Об этом URA.RU рассказала тетя девочки Ирина*. По ее словам, пострадавшая находится на сопровождении психологов. «Ева постепенно приходит в себя, в кругу семьи она начала говорить. Понемногу ходит — с ходунками либо за ручку в сопровождении мамы. В больнице Еве установили калоприемник, поскольку у нее повреждение прямой кишки», — сказала Ирина. Родственница пострадавшей также отметила, что после случившегося Ева пугается громких голосов взрослых. «Когда Ева слышит голоса взрослых, даже знакомых, она глаза округляет — боится, голову опускает вниз», — добавила собеседница агентства. Преступление, о котором рассказывало URA.RU, было совершено в июне этого года. Ребенок чудом остался жив после изнасилования. В содеянном обвиняется сосед ребенка — 30-летний житель села Елохи. Сейчас он находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). *Имена героев публикации изменены
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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